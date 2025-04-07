По программе «Наш двор» в Казани обновят дворы 464 домов

На это выделено более 4,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По программе «Наш двор» в Казани благоустроят дворы 464 домов. На это выделено более 4,2 млрд рублей, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

Дворы благоустроят в разных районах Казани:

в Вахитовском и Приволжском районах — 137 домов;

в Кировском и Московском районах — 120 домов;

в Советском районе — 106 домов;

в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 101 дом.

Самым масштабным проектом года станет обновление дворов 15 домов по улицам Кул Гали, Завойского и Фучика.

На всех придомовых территориях проведут ремонт дорог и тротуаров. Во дворах появятся детские и спортивные площадки, скамейки, урны и наружное освещение, а также будут обустроены контейнерные площадки и хозяйственно-бытовые зоны.

На сегодня работы уже начались в 90 дворах, подчеркнул замруководителя исполкома.

Напомним, в 2025 году в Татарстане начнется капремонт 911 многоквартирных домов, расположенных в 42 муниципалитетах. В рамках программы предусмотрена замена 711 лифтов в 234 домах и выполнение общестроительных работ в 688 зданиях.

Галия Гарифуллина