По программе «Наш двор» в Казани обновят дворы 464 домов
На это выделено более 4,2 млрд рублей
По программе «Наш двор» в Казани благоустроят дворы 464 домов. На это выделено более 4,2 млрд рублей, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.
Дворы благоустроят в разных районах Казани:
- в Вахитовском и Приволжском районах — 137 домов;
- в Кировском и Московском районах — 120 домов;
- в Советском районе — 106 домов;
- в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 101 дом.
Самым масштабным проектом года станет обновление дворов 15 домов по улицам Кул Гали, Завойского и Фучика.
На всех придомовых территориях проведут ремонт дорог и тротуаров. Во дворах появятся детские и спортивные площадки, скамейки, урны и наружное освещение, а также будут обустроены контейнерные площадки и хозяйственно-бытовые зоны.
На сегодня работы уже начались в 90 дворах, подчеркнул замруководителя исполкома.
Напомним, в 2025 году в Татарстане начнется капремонт 911 многоквартирных домов, расположенных в 42 муниципалитетах. В рамках программы предусмотрена замена 711 лифтов в 234 домах и выполнение общестроительных работ в 688 зданиях.
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