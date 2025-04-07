В России началась акция по обмену монет на бумажные деньги

В прошлом году вес собранных монет составил 336 тонн

Фото: Сейтумерова Анна

В России стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой можно обменять монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Она проходит с 7 по 19 апреля, сообщает пресс-служба Центробанка.



— В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии, — говорится в сообщении ЦБ.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет.

В 2024 году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 млн монет на 320 млн рублей. Вес собранных монет составил 336 тонн, что превышает вес пяти железнодорожных вагонов.

Елизавета Пуншева