В Татарстане появился новый способ получения пропусков

С сегодняшнего дня получить цифровой пропуск для выхода из дома можно через личный кабинет на сайте https://covid19.tatarstan.ru/. Для этого достаточно создать его, указав паспортные данные и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа могут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу.

Как отмечает Минцифры РТ, жители республики, зарегистрировавшиеся в системе ранее через СМС, могут войти в свой личный кабинет через код, полученный ими в самом первом сообщении.

Всего в системе цифровых пропусков зарегистрировалось уже более 457 тыс. татарстанцев, было оформлено 810 тыс. СМС-пропусков.

Накануне Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков. Чтобы получить пропуск на выход из дома, достаточно отправить СМС-сообщением на короткий номер 2590 только номер паспорта. В ответном сообщении из личных данных пользователя тоже будет указан только номер документа.