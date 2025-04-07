Гузель Хасбиуллина назначена начальником Управления контроля и антикоррупционной работы исполкома Казани

Ее представил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин

Новым начальником Управления контроля и антикоррупционной работы аппарата исполкома Казани стала Гузель Хасбиуллина. Ее представил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.



— Она пришла к нам со студенческой скамьи в 2007 году, окончив Казанский государственный технологический университет, и прошла все ступени. Последние 10 лет была первым заместителем председателя Комитета экономического развития. Опытный сотрудник. Ждем от вас новых идей по улучшению деятельности, которые в первую очередь будут направлены на повышение эффективности работы, в том числе по работе с обращениями наших уважаемых граждан, — сказал он.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Напомним, на прошлой неделе начальника Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиля Минвалеева назначили советником мэра. Руководить управлением стал Артур Мухаметшин, который раньше занимал должность замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Галия Гарифуллина