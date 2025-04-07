Раис Татарстана пригласил министра торговли Турции на KazanForum

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром торговли Турции, сопредседателем российско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Омером Болатом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Мы традиционно придаем большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турецкой Республикой. Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами, — отметил Минниханов.

Уточняется, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в два раза и достиг $5,3 млрд. Большая часть торговли осуществляется в национальных валютах.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Стороны подчеркнули, что особенно перспективными направлениями сотрудничества являются автопром, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство, легкая промышленность, строительство, IT.

Рустам Минниханов предложил активизировать обмен делегациями деловых кругов, отметив, что хорошим инструментом для ознакомления с потенциальными партнерами является KazanForum. Раис пригласил министра посетить форум в этом году.

Министр поблагодарил Минниханова за теплый прием президента Турции на саммите БРИКС и передал слова приветствия от имени Реджепа Эрдогана.



Елизавета Пуншева