Раис Татарстана пригласил министра торговли Турции на KazanForum
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром торговли Турции, сопредседателем российско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Омером Болатом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
— Мы традиционно придаем большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турецкой Республикой. Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами, — отметил Минниханов.
Уточняется, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в два раза и достиг $5,3 млрд. Большая часть торговли осуществляется в национальных валютах.
Стороны подчеркнули, что особенно перспективными направлениями сотрудничества являются автопром, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство, легкая промышленность, строительство, IT.
Рустам Минниханов предложил активизировать обмен делегациями деловых кругов, отметив, что хорошим инструментом для ознакомления с потенциальными партнерами является KazanForum. Раис пригласил министра посетить форум в этом году.
Министр поблагодарил Минниханова за теплый прием президента Турции на саммите БРИКС и передал слова приветствия от имени Реджепа Эрдогана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.