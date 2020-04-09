СМИ: Татарстан заинтересовался в установке системы контроля за нарушителями самоизоляции

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в своем письме предложил главам регионов установить систему распознавания лиц от компании NtechLab, которую уже используют в Москве для борьбы с нарушителями режима самоизоляции.

По данным РБК, предложением заинтересовалось около десяти регионов, в том числе и Татарстан. В пресс-службе Минцифры РТ подтвердили информацию о ведении переговоров по установке системы.

Ранее сообщалось, что во время режима самоизоляции штраф за выход на улицу без СМС-пропуска или соответствующей справки начали выписывать по новой статье «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Согласно ей, нарушителю грозит предупреждение или штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностному лицу — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицу — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.