В Казани ликвидируют 68 аварийно-опасных участков дорог — на это направят 150 млн рублей

На них установят дополнительные знаки, освещение, осевые и боковые ограждения

Фото: Мария Зверева

В этом году в Казани ликвидируют 68 аварийно-опасных участков дорог, выявленных после анализа ДТП. Объем финансирования на эти цели составляет 150 млн рублей. В прошлом году в Казани привели в порядок 71 такой участок, сообщил на «деловом понедельнике» председатель комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров.



В число аварийно-опасных участков, где будут вестись работы, вошли:

26 участков концентрации ДТП;

18 зон аварийности;

16 потенциально-опасных участков;

9 участков с погибшими.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как уточнили в пресс-службе мэрии, на них установят дополнительные знаки, освещение, осевые и боковые ограждения. Кроме того, на участках создадут искусственные неровности, скорректируют организацию движения и построят или отремонтируют тротуары, подходы к пешеходным переходам.

В 2025 году в Казани также починят и заменят 2250 дорожных знаков. На дорогах города установят 18 Г-образных опор с дорожными знаками над проезжей частью «Движение по полосам».

Напомним, в феврале в Казани насчитывалось 26 мест концентрации ДТП. В прошлые годы их число достигало 36.

Галия Гарифуллина