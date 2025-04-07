В Казани ликвидируют 68 аварийно-опасных участков дорог — на это направят 150 млн рублей
На них установят дополнительные знаки, освещение, осевые и боковые ограждения
В этом году в Казани ликвидируют 68 аварийно-опасных участков дорог, выявленных после анализа ДТП. Объем финансирования на эти цели составляет 150 млн рублей. В прошлом году в Казани привели в порядок 71 такой участок, сообщил на «деловом понедельнике» председатель комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров.
В число аварийно-опасных участков, где будут вестись работы, вошли:
- 26 участков концентрации ДТП;
- 18 зон аварийности;
- 16 потенциально-опасных участков;
- 9 участков с погибшими.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, на них установят дополнительные знаки, освещение, осевые и боковые ограждения. Кроме того, на участках создадут искусственные неровности, скорректируют организацию движения и построят или отремонтируют тротуары, подходы к пешеходным переходам.
В 2025 году в Казани также починят и заменят 2250 дорожных знаков. На дорогах города установят 18 Г-образных опор с дорожными знаками над проезжей частью «Движение по полосам».
Напомним, в феврале в Казани насчитывалось 26 мест концентрации ДТП. В прошлые годы их число достигало 36.
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