Власти Казани — о питбайках: «Родители должны несколько раз подумать, прежде чем дарить подобные игрушки»

Мотосезон только начался, а в Казани уже зафиксировали четыре ДТП с пострадавшими

Фото: Динар Фатыхов

На ликвидацию аварийно-опасных участков потратят 150 млн рублей

В прошлом году в Казани ликвидировали 71 аварийно-опасный участок — на эти цели из бюджета республики выделили 150 млн рублей, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров. Аналогичные работы продолжатся и в этом году. На сегодня в городе насчитывается 68 аварийно-опасных участков дорог:

26 участков концентрации ДТП;

18 зон аварийности;

16 потенциально-опасных участков;

9 участков ДТП с погибшими.

Объем финансирования составляет также 150 млн рублей. «Мероприятия планируется выполнить до начала учебного года», — подчеркнул докладчик.

В 2025-м контроль за автобусными полосами будет кратно усилен, предупредил Алексей Сидоров. взято с сайта kzn.ru

По его словам, из бюджета города ежегодно выделяются дополнительные средства на повышение безопасности дорожного движения. В 2024 году 15 млн рублей потратили на установку моргающих секций светофоров типа Т7 на 18 нерегулируемых пешеходных переходах возле школ и детсадов. На наиболее аварийных участках появились 15 проекционных пешеходных переходов. По согласованию с обществом слепых на 43 переходах установили устройства голосового сопровождения «Триоль-М». В этом году ими продолжат оснащать улицы, пообещал Алексей Сидоров.



В Казани усилят контроль за движением по автобусной полосе

В прошлом году в Казани установили 38 светофоров: большая часть из них появилась в рамках реконструкции Горьковского шоссе и строительства Вознесенского тракта. Теперь их хотят установить еще на 17 перекрестках города.

— Приоритетное направление для обеспечения пропускной способности — это развитие интеллектуальных транспортных систем, — указал докладчик.

В Казани из 513 светофоров к адаптивному управлению подключены 237 — более 46%. В этом году их число пополнится на 13 единиц.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным пресс-службы мэрии Казани, к автоматизированной системе управления подключат следующие перекрестки:

ул.Гагарина — ул.Октябрьская;

ул.Космонавтов, д.59;

ул.Аграрная — автовокзал «Восточный»;

ул.Петербургская — ул.Суконная;

ул.Аббасова — ул.Удивительная;

ул.Гладиллова — ул.Табейкина;

ул.Гладиллова — ул.Энгельса;

ул.Чуйкова — ост.Дружбы (пешеходный);

ул.Оренбургский проезд — ул.Гареева;

ул.Габишева — ул.Завойского;

ул.Аделя Кутуя — ул.Родины;

ул.Восход, д.7;

ул.Тэцевская — ул.Теплично-Комбинатская.

Еще 130 светофоров оборудованы модемами связи. «Таким образом, мы удаленно управляем из диспетчерского центра почти 80% светофорных объектов, установленных в городе», — подчеркнул докладчик. Благодаря этому средняя скорость движения в Казани — 32 км/ч — на 5 км/ч выше, чем в других городах-миллионниках.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Важным элементов организации дорожного движения является информирование его участников с помощью дорожных знаков. Всего их в городе установлено более 43 тыс. В текущем году в рамках выделяемых из бюджета республики средств в размере 10 млн рублей планируется установка еще более 2 тыс. дорожных знаков, — рассказал председатель комитета по транспорту.

В прошлом году в Казани выявили 67 тыс. нарушений движения по автобусной полосе. В 2025-м контроль за ними будет кратно усилен, предупредил Алексей Сидоров.

— Выделенные полосы предназначены только для движения городского общественного транспорта. Выезжая на него, вы создаете помехи, сбиваются интервалы и графики движения, нередки случаи ДТП, — обратился он к автомобилистам.



За 10 лет число машин в Казани выросло, ДТП — упало

За 10 лет количество автомобилей в Казани выросло на 30%: если в 2014 году их насчитывалось 373,5 тыс., то в 2024-м — уже 485,7 тыс., привел статистику Сидоров. При этом количество ДТП сократилось на 31%, до 1,2 тыс. Меньше стало и жертв аварий. Так, количество погибших снизилось на 46%, достигнув в прошлом году 38 человек, пострадавших — на 33%, их насчитывалось 1,5 тыс. человек.



Как указал мэр Казани Ильсур Метшин, для обеспечения безопасности дорожного движения приходится применять «непопулярные меры, такие как расширение платной парковки». Это неизбежное следствие растущей автомобилизации, заявил он. Напомним, сейчас муниципальные парковки включают в себя 8,7 тыс. машиномест. К концу 2025 году их число достигнет 13 тыс., сообщили в мэрии.

— Особенно актуальной проблемой сегодня является использование несовершеннолетними питбайков и квадроциклов. К сожалению, как показывает статистика прошлого года, на дорогах произошло 73 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых три человека погибли и 82 получили травмы, — сказал Алексей Сидоров.

Новый мотосезон только начался, а в городе уже зарегистрировали четыре ДТП с четырьмя пострадавшими, посетовал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Родители должны несколько раз подумать, прежде чем доверить управление питбайками несовершеннолетним и дарить им подобные игрушки. Прошу услышать нас и Госавтоинспекцию, ведь жизнь и здоровье детей находятся в руках родителей, — подчеркнул докладчик.

Галия Гарифуллина