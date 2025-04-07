Счетная палата заявила о необходимости пересмотра тарифов на оплату медпомощи по ОМС

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Расчет тарифов по оплате медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) нуждается в пересмотре и повышении прозрачности. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России, который имеется в распоряжении ТАСС.

— Процесс расчета тарифов на оплату медпомощи по ОМС требует пересмотра и повышения прозрачности. Как показал анализ Счетной палаты, тарифная политика в этой сфере имеет ряд существенных недостатков, которые приводят к формированию тарифов на оплату ОМС, не соответствующих реальной себестоимости, — говорится в отчете.

Согласно документу, несовершенства касаются методики расчета формул тарифов по видам и условиям помощи, а также специализированной помощи, которая оказывается в стационарах. Например, не разъяснены подробности определения количества средств на оказание такого вида медпомощи. Также в ходе анализа было выявлено, что при расчете объема финансирования медорганизаций первичного звена ключевой показатель неоднократно пересматривается в течение года.

Также проблемой является отсутствие единой информационной системы, котоаря могла бы автоматизировать процесс расчета тарифов. Они рассчитываются в ручном режиме в 75 российских регионах.

— По итогам анализа Счетная палата рекомендовала правительству пересмотреть подходы к формированию тарифов на оказание медпомощи по ОМС, а также наделить ФАС России полномочиями по регулированию тарифов в этой сфере и разработке необходимых методик их расчета, — говорится в документе.

Елизавета Пуншева