С 18 апреля в Казани возобновят перевозки по садоводческим маршрутам
Они будут осуществляться до конца октября
С 18 апреля в Казани возобновят перевозки по сезонным садоводческим маршрутам. Они будут осуществляться до конца октября, сообщил «деловом понедельнике» председатель комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров.
Для казанцев будут доступны следующие маршруты:
- №39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станционные Дербышки»
- №41с «39-й квартал — СО «Крутушка»
- №92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»
- №101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»
- №109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»
- №111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».
Стоимость проезда составит от 43 до 90 рублей в зависимости от дальности, добавил Алексей Сидоров.
Напомним, в прошлом году сезонные автобусы в Казани перевезли 685 тыс. пассажиров по шести направлениям. Перевозки по ним начались 26 апреля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.