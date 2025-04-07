С 18 апреля в Казани возобновят перевозки по садоводческим маршрутам

Они будут осуществляться до конца октября

Фото: Динар Фатыхов

С 18 апреля в Казани возобновят перевозки по сезонным садоводческим маршрутам. Они будут осуществляться до конца октября, сообщил «деловом понедельнике» председатель комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров.

Для казанцев будут доступны следующие маршруты:

№39с «Ветеринарная академия — ж.м.Станционные Дербышки»

№41с «39-й квартал — СО «Крутушка»

№92с «КДК им.Ленина — «Дальние сады»

№101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»

№109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»

№111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стоимость проезда составит от 43 до 90 рублей в зависимости от дальности, добавил Алексей Сидоров.

Напомним, в прошлом году сезонные автобусы в Казани перевезли 685 тыс. пассажиров по шести направлениям. Перевозки по ним начались 26 апреля.

Галия Гарифуллина