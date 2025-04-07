На книжной ярмарке в Болонье призвали выпускать больше иллюстрированных книг из-за снижения грамотности

Издатели и литературные агенты обсудили снижение грамотности, падение концентрации внимания и отказ от чтения ради других форматов досуга

Фото: Михаил Захаров

На Болонской детской книжной ярмарке в 2025 году основным вопросом стала проблема падения интереса к чтению среди детей. Издатели и литературные агенты обсудили снижение грамотности, падение концентрации внимания и отказ от чтения ради других форматов досуга. Участники ярмарки считают, что кризис чтения требует коллективных решений со стороны всей книжной индустрии.

Крупные издательства предложили изменить подход к книгам для младшего возраста. Представители Hachette Children’s Group сообщили, что издатели из разных стран все чаще просят книги с меньшим объемом текста и множеством цветных иллюстраций. В пример привели новые серии, такие как Kid Potato и The Magic Pet Shop, которые компания продвигает как адаптацию к изменившимся потребностям читателей.

Агенты отметили, что издатели детских книг всегда стремились поддерживать интерес к чтению, независимо от формата. Эксперты считают, что сейчас важно «встретить читателя там, где он есть». Если у детей снижается уверенность в чтении и внимание рассеивается быстрее, нужно создавать книги, которые соответствуют этим условиям, чтобы не потерять целое поколение будущих читателей.

Компания Magic Cat на ярмарке представила проект совместно с Джейми Оливером — серию интерактивных книг-картонок для дошкольников, иллюстрированных Адрианом Джонсоном. Simon & Schuster запускает новый импринт Little Simon, ориентированный на раннее детство. Bloomsbury Children’s Books анонсировало графический роман Ли Леннокса для детей среднего возраста. По словам представителей издательства, это часть стратегии по выпуску доступных книг для широкого круга читателей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Руководители Macmillan Children’s Books и Hachette Children’s Group отметили, что, хотя книги для подростков продолжают хорошо продаваться, основное внимание уделяется аудитории младшего возраста. По их мнению, именно в этом сегменте формируются будущие постоянные читатели. Кроме того, книги для малышей создают пространство для совместного чтения родителей и детей. Исследования подтверждают важность такого взаимодействия. Издатели считают, что работа в этом направлении — не только коммерческая задача, но и общественная необходимость.

Эксперты сказали, что ситуация требует широкой рекламной кампании в поддержку детского чтения. Они указывают на недостаточную поддержку со стороны розничной торговли. Так, крупные сети не продвигают книги для детей от пяти до восьми лет. Отсутствие инициатив, таких как книга месяца в этой категории, лишает читателей возможности открывать новое. Издатели считают, что это возраст, в котором особенно важно формировать интерес к чтению, но многие достойные книги в этом сегменте не получают внимания.

На ярмарке звучали призывы к объединенным действиям со стороны издателей, агентов и продавцов. Участники уверены, что без общей стратегии и новых решений индустрия рискует потерять аудиторию младших читателей, а вместе с ней — и будущее книжного рынка.

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Екатерина Петрова