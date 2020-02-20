В УФСБ по Татарстану официально подтвердили задержание подозреваемых в экстремизме

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Татарстанское управление ФСБ официально сообщило о задержании троих подозреваемых в создании ячейки запрещенной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

«Силами сотрудников республиканских структур ФСБ, МВД и Росгвардии России проведены задержания лидера «джихадистов» и 2 активных членов, осуществлены обыски в 4 установленных адресах, используемых членами религиозно-экстремистской группы», — сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.

В ведомстве сообщают, что у подозреваемых были изъяты холодное оружие, электрошокер и экстремистская литература, а также электронные носители информации.

По версии ФСБ, задержанные «планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений». В том числе они собирались преступным путем добыть деньги, чтобы отправиться в Сирию.

Как ранее сообщало «Реальное время», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.2 («Организации деятельности экстремистского сообщества») УК России.