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Глава УФСБ Татарстана после выхода в отставку станет советником Минниханова

09:34, 07.03.2020

Рустам Минниханов планирует назначить руководителя Управления ФСБ по РТ Динара Хамитова своим советником после того, как тот выйдет в отставку. Такое заявление он сделал на субботнем совещании.

Также сегодня указом президента РТ за вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана Динар Хамитов награжден медалью к 100-летию образования ТАССР.

Динар Хамитов работал в органах государственной безопасности 40 лет. УФСБ по РТ он возглавил 2013 году после крушения самолета в казанском аэропорту.

Общество Татарстан
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