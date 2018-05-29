Гуров Александр Андреевич
Общая информация
Родился 26 марта 1976 года.
Образование:
2000 г. — Казанский Финансово-экономический институт по специальности «внешняя экономическая деятельность предприятия»
2012 г. — обучение по программе «экономическая теория» Казанского (Приволжского) федерального университета, степень МВА.
Трудовая деятельность:
2000 – 2002 гг – старший экономист ФЭО ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», г. Казань.
2002 – 2004 гг – финансовый менеджер ООО «МХ», г. Казань.
2004 – 2005 гг – первый заместитель директора ООО «МХ 1», г. Казань.
2005 – 2006 – генеральный директор ООО «21 век», г. Казань.
2007 – по наст. время — директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT
Награжден Дипломом Кабинета Министров Республики Татарстан, Совета по присуждению премий Правительства Республики Татарстан «за достижение значительных результатов в области качества» (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 20, 3 этаж.
- Телефон: 8 (800) 555-39-39, 8 (843) 2-696-696
- Email: info@onlc.ru
- Сайт: www.onlinecontract.ru
Дата последнего обновления: 29.05.2018