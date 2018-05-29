Список персон

Гуров Александр Андреевич

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Гуров Александр Андреевич

Общая информация

Родился 26 марта 1976 года.

Образование:

2000 г. — Казанский Финансово-экономический институт по специальности «внешняя экономическая деятельность предприятия»

2012 г. — обучение по программе «экономическая теория» Казанского (Приволжского) федерального университета, степень МВА.

Трудовая деятельность:

2000 – 2002 гг – старший экономист ФЭО ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», г. Казань.

2002 – 2004 гг – финансовый менеджер ООО «МХ», г. Казань.

2004 – 2005 гг – первый заместитель директора ООО «МХ 1», г. Казань.

2005 – 2006 – генеральный директор ООО «21 век», г. Казань.

2007 – по наст. время — директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT

Награжден Дипломом Кабинета Министров Республики Татарстан, Совета по присуждению премий Правительства Республики Татарстан «за достижение значительных результатов в области качества» (2014 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 20, 3 этаж.
  • Телефон: 8 (800) 555-39-39, 8 (843) 2-696-696
  • Email: info@onlc.ru
  • Сайт:  www.onlinecontract.ru

Дата последнего обновления: 29.05.2018

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