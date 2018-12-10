Моллы Казани: детище Галицкого заедет в почту, арендаторы в битве за «вторую Мегу», а «Авиатике» не повезло

На Рождественском саммите в Казани обсудили новые тренды рынка коммерческой недвижимости

До 2020 года в Ново-Савиновском районе Казани построят два новых бизнес-центра класса «А», а компания «Магнит» откроет новые магазины в помещениях «Почты России». Об этом и не только говорили участники VIII Рождественского саммита, на который в преддверии нового сезона традиционно собрались в Казани ведущие игроки рынка коммерческой недвижимости. Подробности о новых трендах отрасли и особенностях ее развития в условиях снижения покупательского спроса — в материале «Реального времени».

Хороший девелопер «заходит» в Казань с парковки



— В этом году у нас, наверное, самый маленький рынок ретейла по регионам за всю историю, начиная с 2005—2006 годов, всего 156 тысяч квадратных метров может быть введено, и это не окончательный список, один проект может перейти на 2019 год, — кажется, не слишком огорошил присутствующих констатацией нерадостного факта руководитель отдела региональных торговых помещений мультинациональной корпорации CBRE Михаил Рогожин. — Более того, будущий год представляется тоже не самым веселым в плане перспектив, но все-таки «квадратов» больше почти в два раза планируется. Но если посмотреть разбивку по нашим объектам по всей стране, то получается, что больше четверти находится в Москве, еще 13 — в Питере, и около четверти — в городах-миллионниках. На всю остальную страну приходится очень и очень немного, и это говорит о том, что ретейла нам еще мало, и мы будем двигаться в более мелкие города, так как эта ниша должна быть заполнена, ведь до сих пор жителям мелких городов приходится ездить за покупками в более крупные.

Перспективы Казани в плане наращивания рынка коммерческой недвижимости Рогожин оценил высоко, отметив, что в столице Татарстана инвесторы продолжают вкладывать средства в строительство торговых и офисных площадей. Правда, отметил он, за исключением недавно открывшегося «Горки-парка», за последние 10 лет в Казани крупных ТРЦ не открывалось. Хорошую перспективу он нарисовал для строящегося ТРЦ на Павлюхина: «Это один из трех из строящихся по всей стране наших объектов, куда все арендаторы хотят… Казань — большой город, богатый».

Рогожин отметил также «большую ответственность» девелоперов за обеспечение строящихся коммерческих центров паркингами, причем с запасом — на перспективу: «Здесь люди предпочитают приезжать в торговые центры не на общественном транспорте, а на собственных автомобилях… Казань среди городов по обеспеченности автомобилями находится на пятом месте после Самары, Питера, Воронежа и Москвы».

По словам Шайхиева, прямые исследования рынка показали, что «многие форматы помещений были разбиты на более мелкие, поэтому количество арендаторов заметно увеличилось без резкого увеличения торговых площадей. Фото ud-group.com



Построил торговый центр — заставь посетителей туда возвращаться

Замдиректора компании А-Development Владимир Шайхиев отметил, что в Казани «ударно открывает свои магазины сеть «Лента», а затем сообщил об отодвигающихся по срокам сдачи, а то и вовсе забуксовавших объектах:

— Многофункциональный комплекс на Некрасова, который был анонсирован еще в прошлом году, будет [достраиваться], центр семейного отдыха на Павлюхина площадью 138 тысяч квадратных метров хотелось бы открыть в будущем году, но, возможно, открытие состоится в 2020-м… Строительство ТЦ «Авиатика-молл», о котором так громко заявили и где планировалось 180 тысяч квадратных метров, приостановлено, была информация, что там сменился инвестор и сменился неудачно.…

По словам Шайхиева, прямые исследования рынка показали, что «многие форматы помещений были разбиты на более мелкие, поэтому количество арендаторов заметно увеличилось без резкого увеличения торговых площадей:

— Востребованность есть, сказать, что предложение превышает спрос, нельзя.

А еще, отметил представитель А-Development, в условиях «сжавшейся» продажи автомобилей началась активная реконцепция автосалонов — они на глазах превращаются в офисные и торговые центры…

Управляющий казанским ТРЦ «Республика» Роман Котенков рассказал о приемах, с помощью которых удалось решить проблему «невозвращенцев»:

— Люди к нам не возвращались, у нас не было оборачиваемости, необходимо было принимать срочные меры.

Роман Котенков рассказал о приемах, с помощью которых удалось решить проблему «невозвращенцев». Фото Максима Платонова



Приемы оказались не такими уж сложными: была создана более дружелюбная обстановка, реконструированы места общего пользования, открыта детская комната и так далее. Это сопровождалось изменениями в арендной политике — «если раньше достаточно было дать раскладку помещений по ставкам, то сегодня нужно проанализировать трафик, экстерьер и интерьер торгового центра…».

А как именно анализировать ситуацию в ТЦ, чтобы извлечь из этого практическую пользу — рассказал операционный директор управляющей компании концерна SRV Тимур Хазраткулов. Он поделился секретами «кухни», на которой отношения управляющего и арендатора почти полностью переведены в виртупальную реальность: электронный документооборот, сбор статистики об оборотах арендаторов и прочей информации на сайте ТРЦ и прочее.

На первом месте — впечатления

— Поколение миллениалов наступает, — напомнила председатель комитета по торговой недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов Екатерина Гресс. Она сформулировала, чего хотят посетители торговых и офисных центров, и пояснила, как можно удовлетворить эти запросы — сделать ТРЦ уютным, как хорошо оборудованный дом.

— Им важен опыт общения, впечатления при покупке выходят на первый план. Важна атмосфера — хорошая музыка, комфортная температура, даже озеленение.

Екатерина Гресс отметила, что все чаще покупки совершаются через интернет, но люди хотят прежде «потрогать» вещи, поэтому у различных брендов появился новый формат pop-up, когда с этой целью временно открываются небольшие магазины, следовательно, в ТРЦ надо предусмотреть для них место. Она указала на то, что следует ориентироваться на «кластеры образа жизни» и уделять внимание персонализации бизнеса, формировать ТРЦ «тематически» — для любителей здорового образа жизни, любителей вкусно поесть («гастро-пространство») и т. п.

Екатерина Гресс отметила, что все чаще покупки совершаются через интернет, но люди хотят прежде «потрогать» вещи, поэтому у различных брендов появился новый формат pop-up, когда с этой целью временно открываются небольшие магазины, следовательно, в ТРЦ надо предусмотреть для них место. Фото Максима Платонова



Сниму офис, в котором хочется работать

Обзор казанского рынка офисной недвижимости представила вниманию участников Рождественского саммита руководитель проектов UD Group Клара Ритман. Она отметила, что спрос на офисы в Казани растет, а офисный фонд на сегодня, по большей части, устарел. Это здания, построенные 6—10 и более лет назад и не удовлетворяющие сегодняшние требования, в которых сочетаются стремление к комфорту и практичность.

— Трендом [рынка офисной недвижимости] стал рост сегмента совместного потребления — коворкинга, — подчеркнула она, что арендатору становится все труднее угодить. — Все хотят получить комплекс услуг. При этом компании больше не хотят держать места отдыха, переговорные комнаты — их предпочитают снимать на определенное время.

— Но можно сказать, что на сегодняшний день арендодатель диктует арендаторам свои условия? — прозвучал вопрос из зала.

— Уходить арендатору есть куда, — не сказала «нет» эксперт рынка офисной недвижимости, но при этом ясно дала понять, что арендатора лучше не «прогибать», а заманивать.

Анна Перминова из казанской УК «Столица» представила модель «гибкого офиса мечты», в котором соединяются работа, отдых, хобби и спорт и «умного рабочего пространства», где умный климат, умная безопасность, умные свет и мультимедиа стимулируют желание людей поколения миллениалов идти на работу.

А супервизор RRP Development Philip Morris Наталья Михно на примере отказа от курения (но не отказа от никотина) рассказала, как меняется формат офисных помещений с появлением на рынке инновационных продуктов.