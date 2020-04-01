Отсрочки, послабления и мораторий на штрафы — новшества апреля-2020 для российского бизнеса
В апреле российских предпринимателей ждет целый ряд мер поддержки, объявленных президентом и правительством страны в условиях карантина из-за коронавируса. Правда, вступят в силу и другие давно запланированные инициативы, которые повлияют на жизнь бизнеса. С этого месяца субъекты МСБ смогут подавать жалобы на налоговиков в электронной форме, появятся послабления за мелкие недоимки, но в то же время и более жесткие санкции — для злостных неплательщиков. Подробнее о нововведениях апреля — в материале «Реального времени».
- Нерабочая неделя и всеобщая самоизоляция
На начало апреля выдалась нерабочая неделя, которую в целях борьбы с распространением коронавируса ввели по указанию президента страны. Владимир Путин обещал сохранение заработной платы, при этом нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля не повлияет на график праздничных и выходных дней в стране.
Сначала закрылись торговые, развлекательные центры, спортивные комплексы, заведения общепита, позднее — все учреждения, а их работники получили отпуск с сохранением заработка или перешли на удаленку. Продолжают работать только сотрудники производств непрерывного цикла, правоохранительных органов и медики.
На апрель выпал и режим всеобщей самоизоляции, введенный
вечером 30 марта президентом Татарстана на территории республики. В ближайшую неделю и вплоть до новых правительственных решений выйти из своих домов татарстанцы смогут только до ближайшего супермаркета или аптеки, для выноса мусора и выгула собаки, причем не дальше, чем в 100 метрах от дома.
Для передвижения по городу в период самоизоляции ввели специальные разрешения. В некоторых ситуациях гражданам предлагают зарегистрироваться на специальном сервисе, отправить смс с целью своей поездки и посещения, обратным сообщением получить специальный код и тогда уже покинуть дом. Кроме того, с собой нужно носить удостоверение личности.
Вернувшиеся из-за границы туристы должны самоизолироваться на две недели и сообщить о своем приезде по телефону горячей линии: 8 800-222-59-00.
Люди старше 65 лет могут обратиться с вопросами и за помощью по телефону: 8 800-200-34-11.
- С 1 апреля — отмена межмуниципальных перевозок
В целом на ближайшую неделю города республики ждет «полный паралич»: к уже закрывшимся торговым центрам, парикмахерским и ресторанам присоединились парки и все общественные пространства. Общественный транспорт продолжит ходить, развозя по городу тех, кто вынужден выходить на работу, однако с гораздо большими интервалами, и на маршрут будет выходить куда меньше машин.
С сегодняшнего дня полностью отменяются автобусные перевозки между районами республики. Электрички будут курсировать только по утрам и вечерам. Сервисы такси могут продолжить работу, но для их клиентов будут действовать все те же правила карантина — без справки передвижение по городу запрещено, в том числе и на личных автомобилях.
- Всероссийское голосование откладывается
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.
Согласно тексту указа, день голосования определяется отдельным указом главы государства.
Напомним, сегодня Путин во время своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом объявил о переносе даты голосования по поправкам в основной документ на неопределенный срок. Он уточнил, что новая дата будет определена с учетом рекомендаций врачей.
- Отсрочка по налогам для МСБ
Владимир Путин пообещал бизнесу, пострадавшему от карантина, меры поддержки, которые будут действовать в апреле и в последующие месяцы. Президент страны предложил компаниям МСБ предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на 6 месяцев. А для микропредприятий дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальный фонд. На сумму зарплаты выше МРОТ ставка по страховым взносам для предприятий снижается с 30 до 15%.
- Бизнес без проверок
В сложных условиях для работы предпринимателей премьер-министр РФ Мишустин поручил федеральным органам контроля до 1 мая приостановить проверки бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Исключение составляют внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и проверки для выдачи разрешительных документов. Аналогичные меры вводятся и в Татарстане.
Накануне премьер пообещал продолжить расширять комплекс мер поддержки МСБ.
- Банки подождут полгода
По выплате банковских кредитов микропредприятия и предприятия МСБ, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку на полгода. Также на 6 месяцев вводится и мораторий на подачу заявлений о банкротстве и неуплате долгов и штрафов в отношении предприятий, попавших в сложную ситуацию.
- Налог для бизнеса в оффшорах подскочил на 13%
Все выплаты процентов по дивидендам, выводящимся в оффшоры, должны облагаться повышенным налогом. Для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, ставка по налогам увеличивается с 2 до 15%. Правительству поручено организовать работу по договоренностям с соответствующими государствами.
- За мелкие долги не заблокируют счет
В карантинный период бизнесу не стоит забывать о новых нормативных документах. До апреля этого года инспекция ФНС блокировала счета организаций и индивидуальных предпринимателей при любых долгах перед бюджетом. С 1 апреля порядок меняется. Налоговики не должны блокировать счет, пока долги перед бюджетом не превысят 3 тыс. рублей.
- Информация о санкциях — на сайте налоговиков
С 1 апреля сведения о том, что налоговый орган принял решение о залоге, аресте имущества или запрете отчуждения имущества налогоплательщика, а также информацию о самих этих объектах в обязательном порядке будут публиковать на официальном сайте ФНС. Те же правила будут действовать и для отмены таких решений. Срок публикации — 3 дня после принятия. При этом решение о запрете отчуждения имущества не должны опубликовать раньше, чем вступит в силу решение по проверке.
- СМС от налоговой о долгах
С 1 апреля налоговым органам разрешат информировать налогоплательщиков о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью смс, электронной почты или иными способами. Такая рассылка будет возможна при условии, что организация дала на это письменное согласие. Периодичность рассылки — не чаще одного раза в квартал.
- При крупной недоимке у ФНС будет больше полномочий
Если налоговый орган вынес решение о взыскании недоимки на сумму более 1 млн рублей и оно не исполнено в течение 10 рабочих дней, то он вправе, с согласия организации, осмотреть ее территории, помещения, документы и имущество, а также вне проверки истребовать документы (информацию) об имуществе, имущественных правах и обязательствах организации.
- Вместо ареста имущества — банковская гарантия или поручительство
С 1 апреля организация, в отношении которой принято решение о наложении ареста на имущество, вправе обратиться в налоговый орган с просьбой заменить эту меру на банковскую гарантию, поручительство или залог имущества. До сих пор был возможен только залог.
- Пожаловаться на налоговиков — по электронной связи
С 30 апреля жалобу на налоговиков можно подать по ТКС (телекоммуникационным каналам связи). ФНС утвердила форму жалобы на ненормативные акты инспекций и действия (бездействие) их должностных лиц. Юридическое или физическое лицо может обратиться через оператора электронного документооборота. В ответ налоговый орган должен сообщить по ТКС время и место рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении (об отказе в приостановлении) исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней. Предполагается, что это упростит взаимодействие налоговых органов и плательщиков.
- Послабления — по суммам недоимок, сроки — те же
До последнего времени действовало правило: если недоимка по налогам менее 500 рублей, ФНС может отправить требование о ее уплате не позднее года со дня ее выявления. Обо всех суммах свыше 500 рублей налоговики направляли требования в течение трех месяцев. С 1 апреля меняются условия: в случае, когда сумма недоимки у организации или ИП не превышает 3 тыс. рублей, требование об уплате налоговики смогут выставить в течение года со дня ее выявления, но не позднее.
До сих пор для взыскания с работодателей небольшой недоимки по взносам на травматизм особые сроки действовали, если недоимка не превышала 500 рулей. С 1 апреля сумма вырастет. Увеличенные сроки будут действовать при взыскании суммы задолженности, которая не превышает 3 тыс. рублей: при принятии ФНС решения о взыскании долга (в течение 14 месяцев после завершения срока требования); при обращении в суд (в течение 6 месяцев со дня завершения срока на принятие указанного решения); при принятии постановления о взыскании за счет имущества страхователя (через 3 года после истечения срока исполнения самого раннего требования).
- Штрафы за неуплату экосбора
С 1 апреля вступает в силу специальная статья КоАП РФ об ответственности за неуплату в срок экологического сбора. Его вносят производители, импортеры, не утилизирующие самостоятельно отходы от использования товаров. Размер штрафа для должностных лиц составит от 5 тыс. до 7 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — трехкратный размер неуплаченной суммы сбора, но не менее 250 тыс. рублей; юрлицам при просрочках грозит трехкратный размер неуплаченной суммы сбора, но не менее 500 тыс. рублей.
- Для владельцев дорогих авто повысится налог
Минпромторг разместил перечень автомобилей, в отношении которых транспортный налог за 2020 год нужно платить с учетом повышающих коэффициентов. Среди автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей появились Honda Pilot, Jeep Cherokee и Grand Cherokee, Mazda CX-9 и Subaru Outback. В перечне за прошлый год эти марки не упоминались.
- Каждому водителю — по одному коэффициенту
Коэффициент бонус-малус, скидку за безаварийную езду в течение срока вождения, при покупке ОСАГО с 1 апреля 2020 года будут рассчитывать по новым правилам. Водителям устанавливается только 1 КБМ, срок действия которого составляет 1 год (до 31 марта следующего года). Раньше у автовладельцев было несколько КБМ. И это создавало путаницу, у водителя были проблемы при расчете стоимости ОСАГО. Такое происходило, если человек числился одновременно в двух документах — его фамилия фигурировала в полисе ОСАГО и значилась на автомобиле другого владельца. Водители должны брать КБМ из единой базы, установленной Российским союзом автостраховщиков (РСА). Если у автовладельца значилось несколько КБМ, тогда в базу будет внесено самое минимальное значение.
Весь год значение КБМ остается неизменным. Например, если водитель летом попадет в аварию и станет ее виновником, а новый договор ОСАГО нужно будет заключить осенью, то коэффициент рассчитывается по состоянию на 1 апреля. Для расчета будут брать значение КБМ за предыдущий период, когда была оформлена страховка. Если автовладелец раньше не был вписан в ОСАГО, тогда КБМ будет равен 1. КБМ больше не будет обнуляться, если у водителя был большой перерыв в стаже.
- Коронавирус ускорит выплаты ветеранам
В апреле в стране начнется работа по выплатам к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Президент России поручил осуществить их до наступления майских праздников.
- Социальные пенсии вырастут на 6 процентов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года. Коэффициент индексации составит 1,061, поэтому пенсии увеличатся более чем на шесть процентов. По словам руководителя Минтруда РФ Антона Котякова, индексация затронет почти 4 млн россиян. Расходы на эту меру составят 2,41 млрд рублей в месяц или 21,7 миллиарда до конца года. В 2018 году пенсии подняли на 2,9 %, а в 2019-м — на 2 %. Средний размер выплаты в прошлом году составлял 9,26 тыс рублей.
- Электронные пенсионные
С 1 апреля 2019 года бумажные СНИЛС пенсионный фонд не будет выдавать. Вместо этого документа действуют электронные уведомления. Выданные раньше бумажные СНИЛС также действительны.
- По 5 тысяч — на ребенка до 3 лет
По распоряжению главы государства, с апреля семьям с детьми, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, ежемесячно в ближайшие 3 месяца.
- Цены на лекарства временно заморозят
С апреля в России фиксируются цены на лекарства, но не более чем на 90 дней. На днях закон об этом подписал глава государства. В условиях эпидемии правительство сможет устанавливать предельно допустимые розничные цены на медицинские изделия. Такое право также будет действовать при чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости более чем на 30% за 30 дней.
- Больничные вырастут до МРОТ, пособия по безработице — до прожиточного минимума
В период распространения COVID-19 президент страны распорядился о поддержке россиян, которые находятся на больничном, а также тех, кто потеряли работу. Он предложил установить нормы выплаты по больничным листам: до конца текущего года они должны быть не меньше МРОТ. Кроме того, Владимир Путин пообещал, что пособие по безработице увеличится до 12 134 рублей — до минимального прожиточного минимума. Сейчас оно ограничено 8 тысячами рублей.
- Отсрочка по ипотеке, штрафам по кредитам
В связи с пандемией, начиная с апреля в ближайшие месяцы будут действовать ипотечные каникулы, если человек попадает в сложную жизненную ситуацию и теряет не менее 30% своего ежемесячного дохода. Банки должны предоставить право временно приостановить обслуживание долга без штрафных санкций заемщиков и в случае потребительских и предпринимательских кредитов. По словам Владимира Путина, процедура банкротства должна быть посильной и необременительной, если выплатить долг в принципе невозможно.
- Налог на проценты с вкладов
Во многих странах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках облагаются налогом. В России пока нет. Президент предложил установить 13%-ный налог на доход физлиц с вкладов размером более 1 миллиона рублей.
- Платформы для школьников, чтобы не скучали
Весенние каникулы российских школьников продлятся не одну, а три недели и завершатся 12 апреля. Об этой мере предупреждения распространения COVID-19 объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Продлятся ли каникулы и дальше, станет известно по истечении этого срока. А пока школьникам предлагают бесплатные платформы, где они выполняют задания онлайн.
Также стало известно о переносе сроков ЕГЭ на июнь и вступительных экзаменов в вузы на более поздний срок.
- Суды тоже на вынужденных каникулах
С наступлением карантина суды РФ прекратили личный прием граждан пока до 10 апреля. С 19 марта они рассматривают только безотлагательные споры. Ожидается, что после завершения карантина нагрузка на судей резко вырастет. Им нужно будет рассматривать поступившие и находящиеся в судебном производстве дела.
- Время поста у верующих
19 апреля Великий пост у православных завершится празднованием Пасхи. У мусульман Рамадан в этом году начнется 24 апреля и продлится до 23 мая. О том, как коронавирус повлиял на религиозные праздники, читайте в нашем материале.
- Праздник переносится
День космонавтики, 12 апреля, приходится в этом году на выходной, воскресенье, но отмечать его будут значительно позже. Предположительно из-за карантина по коронавирусу «Роскосомос» перенесет празднование 58-й годовщины первого полета человека в космос на 4 октября. Планируется, что его совместят с датой запуска первого искусственного спутника Земли.
- Госпремия для молодых ученых
До 29 апреля принимаются работы на соискание Госпремии РТ имени В.Е. Алемасова 2020 года. Награда присуждается с 2014 года за научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности молодым ученым (до 35 лет). Выдающийся ученый, один из основоположников казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения Вячеслав Алемасов широко известен в России и за рубежом. С порядком оформления материалов на соискание премии можно ознакомиться на сайте Академии наук РТ. Телефоны: 292-02-72, 292-52-04.
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