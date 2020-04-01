Отсрочки, послабления и мораторий на штрафы — новшества апреля-2020 для российского бизнеса

В апреле российских предпринимателей ждет целый ряд мер поддержки, объявленных президентом и правительством страны в условиях карантина из-за коронавируса. Правда, вступят в силу и другие давно запланированные инициативы, которые повлияют на жизнь бизнеса. С этого месяца субъекты МСБ смогут подавать жалобы на налоговиков в электронной форме, появятся послабления за мелкие недоимки, но в то же время и более жесткие санкции — для злостных неплательщиков. Подробнее о нововведениях апреля — в материале «Реального времени».