Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.
Согласно тексту указа, день голосования определяется отдельным указом главы государства.
Напомним, сегодня Путин во время своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом объявил о переносе даты голосования по поправкам в основной документ на неопределенный срок. Он уточнил, что новая дата будет определена с учетом рекомендаций врачей.
Ранее голосование планировали провести 22 апреля.ОбществоВласть
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