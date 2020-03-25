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Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию

19:55, 25.03.2020
Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.

Согласно тексту указа, день голосования определяется отдельным указом главы государства.

Напомним, сегодня Путин во время своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом объявил о переносе даты голосования по поправкам в основной документ на неопределенный срок. Он уточнил, что новая дата будет определена с учетом рекомендаций врачей.

Ранее голосование планировали провести 22 апреля.

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