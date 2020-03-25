Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу ситуации с коронавирусом объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию.
Он уточнил, что новая дата будет определена с учетом рекомендаций врачей.
«Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно, буду просить вас прийти высказать свое мнение по этому вопросу: принципиальному, ключевому для нашей страны, общества. Однако абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату. Оценим, опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — сказал Путин.
Напомним, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести в среду, 22 апреля, и этот день должен был быть выходным.
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