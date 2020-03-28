Как коронавирус повлиял на религиозные праздники в Татарстане

Пандемия COVID-19 и ее последствия для казанских верующих

Фото: Максим Платонов

Пандемия коронавриуса затронула всех, в том числе и верующих различных конфессий. Ограничение численности участников публичных мероприятий в Татарстане повлияло на проведение предстоящих религиозных праздников. Появились и свои «отдельные» распоряжения в религиозных организациях. И если православных это почти не коснулось — они могут по-прежнему собираться на богослужения, то казанские иудеи отменили предстоящее празднование Песаха в синагоге. Мусульмане же в преддверии Рамазана ожидают новых рекомендаций от ДУМ РТ и правительства республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

ДУМ РТ: «Просим отнестись с пониманием»

23 апреля с заходом солнца наступит мусульманский месяц Рамазан. С рассвета следующего дня правоверные начнут соблюдать пост (ураза), воздерживаясь в светлое время суток от еды, питья, интимной близости и дурных мыслей. С заходом солнца совершается трапеза (ифтар). Обычно такие разговения проходят коллективно, нередко в мечетях. В этот месяц, кроме того, принято кормить голодных, помогать бедным. А 24 мая верующие отпразднуют Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), знаменующий окончание месяца поста. Праздник проводится в соборных мечетях при большом скоплении людей.

Однако эпидемия коронавируса внесла коррективы в планы Духовного управления мусульман Татарстана.

— Муфтиятом Татарстана начата подготовка к предстоящему месяцу Рамазан. Однако с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, стране и мире, о планах по проведению мероприятий на этот период говорить рано. На данном этапе совет улемов и совет казыев ДУМ РТ готовит для уммы информацию о [точных] датах наступления и завершения Рамазана и Ураза-байрама, правилах соблюдения поста и совершения таравих-намазов, порядке выплаты фитр-садаки и пр. Разъяснительная работа будет проведена своевременно, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе духовного управления.

В муфтияте просят отнестись к сложившейся ситуации «с пониманием», напоминая, что до 15 апреля в Татарстане объявлен особый санитарно-эпидемиологический режим, а в мечетях и религиозных учреждениях, в целях сохранения жизни и здоровья верующих и с учетом требований органов власти, действуют меры профилактики распространения коронавируса.

Верующим, которые всерьез опасаются за свое здоровье или входят в группу риска, не рекомендуется посещать массовые религиозные мероприятия. Фото Рината Назметдинова

Как писало «Реальное время», на минувшей неделе ДУМ РТ разработало рекомендации для мечетей по работе в период эпидемии. Правила затрагивают не только пятничные молитвы (джума), но и проведение церемоний бракосочетания (никах), имянаречения (исем-кушу), похорон (джаназа) и других обрядов, где традиционно собирается множество гостей.

Намазы рекомендуется совершать с участием только сотрудников мечети. Для прихожан в мечетях и молельных комнатах должна быть организована возможность совершения пятикратных молитв в индивидуальном порядке. Джума сокращены до выполнения обязательных действий: прочтения обязательной пятничной проповеди на арабском языке и совершения намаза. Проповедь на татарском языке, которая традиционно проводилась в «домах Аллаха» республики, по сути, отменена.

Однако тем верующим, которые всерьез опасаются за свое здоровье или входят в группу риска (пожилые, со слабым здоровьем), не рекомендуется посещать массовые религиозные мероприятия, включая пятничную молитву. Прихожанам следует воздержаться от традиционных рукопожатий и объятий. Также ДУМ РТ приостанавливает проведение очных образовательных и воспитательных мероприятий в подведомственных религиозных учреждениях. Позже муфтият ужесточил требования, рекомендовав полностью воздержаться от посещения мечетей. На джума допускаются те, кто пришел в медицинской маске и совершил дезинфекцию рук.

К слову, в соседней Башкирии в мечетях, относящихся к ДУМ РБ, пятничные молитвы на время отменили полностью. Муфтий — председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин вместо джума-намазов советует совершать дома обычный полуденный намаз (зухр). В Москве также отказались от пятничных коллективных богослужений. А в приходах Башкирии, которые находятся под юрисдикцией ЦДУМ России Талгата Таджуддина, пошли по татарстанскому пути.

«Готовы к любому раскладу. Но…»

При этом татарстанские имамы пока не знают, как будут проходить вечерние трапезы (ифтары) в месяц поста. Все ждут установок от руководства ДУМ РТ. Не исключено, что традиционных шатров Рамазана в этом году не будет, и верующие будут проводить разговения дома. Но, как заверил имам-хатыб казанской мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов, уразу верующие все равно будут соблюдать.

— Если не будет ифтаров, мы подумаем, как организовать раздачу ланч-боксов людям, которые не имеют возможности нормально питаться. Мы, конечно, можем самоизолироваться, сидеть в квартирах. А что делать голодным? В Рамазан нужно оказывать помощь нуждающимся. Если надо, мы готовы принять все самые строгие меры: надевать марлевые повязки и перчатки, применять дезинфицирующие средства. Но мы все равно постараемся организовать раздачу еды бедным в ланч-боксах, — говорит Илдар хазрат.

Отметим, что «Ярдэм» специализируется на работе с инвалидами. И здесь все учебные занятия и реабилитационные мероприятия пришлось полностью отменить.

— У нас с 1 апреля должны были начаться курсы для инвалидов-колясочников, — продолжил Баязитов. — Было много слез, для них это последняя надежда. Мы объяснили, что эта ситуация временная, просили потерпеть. Мы готовы к любому раскладу.

Казанская епархия: «Ограничений не рассматриваем»

Православных 19 апреля ожидает свой праздник — Пасха. Соответственно, с 13 по 19 апреля пройдет Страстная седмица, во время которой в церквях будут проходить службы. И в Татарстанской митрополии РПЦ (МП) не собираются отменять богослужения и вводить ограничения из-за коронавируса. Как сообщили нам в Казанском епархиальном управлении, храмы продолжают работать в прежнем режиме: люди здесь по-прежнему собираются, причащаются, молятся.

— Ограничений по приходу прихожан на Пасху, до Пасхи и после Пасхи пока не рассматриваем, — сообщил «Реальному времени» секретарь Казанской епархии Владимир Самойленко.

Но определенные меры в Русской православной церкви все же принимаются. По словам отца Владимира, священнослужители призывают прихожан соблюдать правила гигиены, во всех татарстанских храмах применяются дезинфицирующие средства, которыми протираются иконы, используются одноразовые стаканчики.

Помещения периодически проветриваются, для прихожан установлены дозаторы с антисептиком. Тем, кто почувствовал недомогание, настоятельно рекомендуют оставаться дома. Немалую долю прихожан составляют пожилые люди — им следует воздержаться от посещения храма. Соответствующие указания поступили от патриарха Кирилла.

Отметим, на днях митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков) во время проповеди в канун Недели Крестопоклонной выразил свою позицию о пандемии Covid-19.

— Господь попустил прийти злому поветрию, названному «коронавирус». Мы не знаем, когда и к кому он подойдет и что станет с нами. Это напоминание, что человек забыл о Боге, и о том, что может быть с нами, если Господь попустит. Именно мы, христиане, зная нашего Бога как Бога любви, имеем твердую надежду, что, если мы обратимся к Нему с твердым обещанием исправить свою жизнь, то Господь обязательно помилует нас, — обратился владыка к верующим.

По словам митрополита Феофана, христиане должны пообещать Господу исправить свою жизнь, чтобы он помиловал их. Глава Татарстанской митрополии призвал свою паству не только молиться, но и соблюдать гигиену, в том числе гигиену души.

Главный раввин РТ: «Мы отменили общее празднование»

Иудеи с 8 по 16 апреля будут праздновать Песах. Но в общине евреев Казани праздник в этом году отмечать не будут. Шаббат, который принято встречать в синагоге, в Казани уже не проводится.

— Мы отменили общее празднование и мы не будем собираться вместе, — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Реального времени» главный раввин Татарстана и Казани Ицхак Горелик. — Мы в начале прошлой недели пытались собираться на молитву со всеми мерами предосторожности: выдерживать расстояние, не пожимать друг другу руки. Но все это почти нереально. Тем более, тут дети, молодые, старики. Поэтому мы решили совсем не собираться. Не дай Б-г, если мы нанесем друг другу вред. Все же знают, как легко передается этот вирус.

Наш собеседник добавил, что такое решение он принял после настоятельных уговоров зарубежных коллег. Раввины из Европы, Америки и Израиля звонили в Казань и говорили: «Пока у вас спокойно, закройте синагоги сейчас, чтоб не случилось то, что произошло у нас». Кроме того, в режим онлайн переведены все уроки, проводившиеся в синагоге. Ицхак Горелик объясняет своим прихожанам, почему они должны оставаться дома, стараясь не провоцировать панику:

— Песах — один из самых ярких праздников, на который собирается очень много людей. У нас были большие планы, должно было приехать множество гостей из разных городов. Но в такой ситуации мы не рискуем. У нас много представителей старшего поколения, которых мы должны беречь, оказывать им всякое уважение. Поэтому рекомендуем всем по максимуму оставаться дома. Так болезнь будет меньше распространяться, и [пандемия] быстрее пройдет. Мы уверены, что тот Б-г, который ждет нас в синагоге, сейчас говорит нам сидеть дома, чтоб все это скорее прошло, и мы, здоровые, смогли вернуться и собираться вместе.

Что касается непременного атрибута недели Песаха — мацы, то ее все же можно будет приобрести в Казани. Можно будет прийти в синагогу и забрать эту пресную лепешку — без очередей и длительных контактов с единоверцами.