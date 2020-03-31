Как в Татарстане будут выдавать разрешения на передвижение в период самоизоляции

Фото: Максим Платонов

В правительстве Татарстана подготовили порядок выдачи специальных разрешений на передвижение в период самоизоляции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.



Разрешение выдается лицам, проживающим или пребывающим на территории Татарстана, зарегистрированным на специализированном сервисе.

Для регистрации на специализированном сервисе гражданин направляет бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 с текстом «РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания»* (например: РЕГИСТРАЦИЯ#Иванов Иван Иванович#92199632506#Казань Нигматуллина 5 квартира 9). Отправление СМС-сообщения означает согласие на обработку персональных данных.

После обработки информации гражданин получает посредством ответного СМС-сообщения уникальный код регистрации.

Для получения разрешения гражданин, зарегистрированный на специализированном сервисе, отправляет на номер 2590 СМС-сообщение с текстом «ЦЕЛЬ» с указанием цели передвижения путем выбора одного из следующих случаев:

посещение суда;

доставка несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации);

посещение медицинской или ветеринарной организации;

участие в похоронах;

получение / восстановление паспорта;

выезд на дачу (в загородный дом) / возвращение с дачи (из загородного дома);

посещение кредитных организаций и почтовых отделений;

доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи;

изменение места жительства (места пребывания).

Передвижение считается разрешенным при получении ответного СМС-сообщения с уникальным кодом разрешения с указанием периода его действия. При изменении места жительства (места пребывания), а также в случае, если дата выезда на дачу (загородный дом) не совпадает с датой возвращения с дачи (из загородного дома) требуется повторная регистрация.

Фото Ильи Репина

Получение разрешения не требуется в следующих случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаях иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (места пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту (от места) работы в организации, деятельность которой не приостановлена, выполнением служебных обязанностей в такой организации, при наличии документа (справки) работодателя по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

перевозки грузов в пределах Республики Татарстан, а также связанной с отправлением грузов из Республики Татарстан при наличии справки, выдаваемой отправителем груза по форме, утвержденной Кабинетом Министров Республики Татарстан;

доставки волонтером лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан при наличии документа (справки), выданной Министерством по делам молодежи Республики Татарстан.

Фото Рината Назметдинова

Также документ утверждает форму справки от работодателя.

Напомним, со вчерашнего дня в Татарстане ввели режим полной самоизоляции. Нарушителей будут выявлять сотрудники Роспотребнадзора и полицейские.

Жителям Татарстана разрешается покидать жилища в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора.