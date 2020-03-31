Министр Фальков перенес вступительные экзамены в вузы, но надеется начать учебный год вовремя

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство науки и высшего образования РФ переносит сроки зачисления и вступительных экзаменов в вузы. Из-за пандемии коронавируса подача документов будет отложена на 2—4 недели.

«Будем делать перенос сроков», — сказал министр Валерий Фальков в интервью программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Ранее сообщалось, что прием в вузы должен начаться не позднее 20 июня.

Фальков отметил, что, несмотря на перенос сроков сдачи экзаменов, в Минобрнауки хотели бы начать новый учебный год «по базовому сценарию» — 1 сентября, однако прогнозы делать еще рано.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения сдвинуло сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в связи с пандемией коронавируса.