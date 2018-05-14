Анисимов Дмитрий Владимирович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Единый расчетный центр г. Казани»
Родился 18 апреля 1977 года в Казани.
Образование:
1999 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «бухгалтерский учет и аудит» )
Трудовая деятельность:
1992 – 1994 гг. – дворник ЖЭУ АПТЖХ Советского района Казани.
1996 – 1999 гг. – служба безопасности в АП «Жилбытсервис» Советского района.
1999 гг. – специалист фондового отдела АП «Жилбытсервис» Советского района.
1999 – 2003 гг. – старший бухгалтер ЖЭУ-47.
2002 – 2005 гг. – главный бухгалтер ООО «РСК ПАК».
2005 – 2009 гг. – директор ООО «РСК ПАК».
2006 – 2011 гг. – заместитель директора, ООО «Управляющая компания Райжилуправление Советского района».
2010 – 2011 гг. – заместитель директора ГАУ РТ «Деревня Универсиады».
2011 – 2014 гг. – руководитель аппарата МУ «Администрация Советского района Исполнительного комитета г. Казани».
2014 -2018 гг. – генеральный директор ООО «Единый расчетный центр г. Казани».
С мая 2018 г. — председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани.
С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул.Московская, д. 24/26
- Телефон: (843) 205-35-67
- Email: erckzn@mail.ru
- Сайт: www.erckzn.ru
Дата последнего обновления: 14.05.2018