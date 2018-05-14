Список персон

Анисимов Дмитрий Владимирович

ЖКХ услуги

Общая информация

Генеральный директор ООО «Единый расчетный центр г. Казани»

Родился 18 апреля 1977 года в Казани.

Образование:

1999 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «бухгалтерский учет и аудит» )

Трудовая деятельность:

1992 – 1994 гг. – дворник ЖЭУ АПТЖХ Советского района Казани.
1996 – 1999 гг. – служба безопасности в АП «Жилбытсервис» Советского района.
1999 гг. – специалист фондового отдела АП «Жилбытсервис» Советского района.
1999 – 2003 гг. – старший бухгалтер ЖЭУ-47.
2002 – 2005 гг. – главный бухгалтер ООО «РСК ПАК».
2005 – 2009 гг. – директор ООО «РСК ПАК».
2006 – 2011 гг. – заместитель директора, ООО «Управляющая компания Райжилуправление Советского района».
2010 – 2011 гг. – заместитель директора ГАУ РТ «Деревня Универсиады».
2011 – 2014 гг. – руководитель аппарата МУ «Администрация Советского района Исполнительного комитета г. Казани».
2014 -2018 гг. – генеральный директор ООО «Единый расчетный центр г. Казани».
С мая 2018 г. — председатель Комитета ЖКХ исполкома Казани.

С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул.Московская, д. 24/26
  • Телефон: (843) 205-35-67
  • Email: erckzn@mail.ru
  • Сайт: www.erckzn.ru

Дата последнего обновления: 14.05.2018

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