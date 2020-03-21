«Дебилы», «пусси» и «вмешательство в дела всего мира»: Сергею Лаврову — 70

Десятка лучших видео с рулевым российской дипломатии

Сегодня свой 70-й день рождения отмечает глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Мистер Нет руководит МИДом на протяжении уже 16 лет и считается одним из самых популярных министров страны. Лавров славится умением жестко отстаивать свою позицию, а также специфическим чувством юмора. «Реальное время» выбрало 10 наиболее ярких видеороликов с его участием.

«Дебилы, …»



Этот фрагмент совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром пресс-конференции стал визитной карточкой главы российского МИДа. В августе 2015 года после заданного одним из журналистов вопроса Сергей Лавров тихо, но внятно произнес: «Дебилы», добавив непечатное междометие. Сам министр объяснил позже, что не выходил из себя — просто не ожидал, что микрофон включен.

Эти слова стали мемом, бесконечно обыгрывались в интернете, печатались на футболках и многими стали восприниматься как негласный девиз российской дипломатии.

Лавров и «пусси»

Одной из вершин юмора Лаврова считается пассаж о Pussy Riot в интервью телеканалу CNN. Журналистка Кристиен Аманпур задала министру вопрос об активности феминисток в отношении президента США Дональда Трампа, упомянув известную российскую панк-группу.

«Английский — не мой родной язык, так что не уверен, что мои слова прозвучат пристойно. Но в вашей предвыборной кампании столько «пусек» (pussies — ориг.), причем с обеих сторон, что я предпочел бы воздержаться от комментария», — ответил глава МИД РФ.

Прием на Фиджи

Одним из самых ярких эпизодов пребывания Лаврова на министерской должности, безусловно, является официальный дипломатический прием на острове Фиджи в феврале 2012 года. Сергей Лавров поучаствовал тогда в традиционной для фиджийцев церемонии. Вместо привычного строгого костюма министра облачили в яркую рубашку и шорты, а на шею ему навесили ожерелья.

Представители коренного населения Фиджи преподносили гостю дары, символизирующие богатство местной земли. В программе были также ритуальные танцы и песнопения.

«Поздоровался» с микрофоном

Во время встречи Сергея Лаврова и главы МИД Алжира Абделькадера Месахеля один из журналистов протянул микрофон слишком близко к российскому министру. Тот «пожал руку» микрофону, тем самым указав представителям СМИ на их излишнюю старательность.

«Вмешиваемся в голосование в Каталонии»

Министр иностранных дел РФ вообще славится умением ответить журналистам. Например, он высмеял вопрос южноафриканского корреспондента о причастности России к волнениям фермеров в ЮАР.

«Нет, сейчас мы занимаемся тем, что вмешиваемся в выборы в Каталонии, так что времени не хватает», — заявил Лавров.

Водка от российских дипломатов

Впрочем, юбиляр не всегда суров с журналистами — иногда он делает в их отношении странные, но широкие жесты. Например, после долгих переговоров с американским коллегой Джоном Керри российский министр угостил их... водкой. Сначала корреспондентам, ожидавшим дипломатов на протяжении 15 часов, вынесли пиццу, а после Лавров добавил к этому презенту пакет с двумя бутылками спиртного.

«Пицца от американской делегации, водка — от русской», — сказал руководитель МИДа.

Прослезился

Порой Мистер Нет проявляет себя и с другой стороны. Например, в январе этого года он прослезился на Дне памяти жертв Холокоста, прошедшем в Израиле. Видео с министром, активно трущим глаза, опубликовал в своем телеграм-канале корреспондент «Комсомольской правды», добавив: «Довели Лаврова до слез».

Об императоре Японии

В 2017 году министр иностранных дел стал гостем программы Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама». Ведущий предложил обсудить пресловутое вмешательство России в выборы в различных странах мира. Лавров иронично заявил, что успехи на этом поприще есть, но на достигнутом останавливаться рано.

«Мы все делали, чтобы поскорее снять японского императора, но два года он выпросил», — пошутил глава российского МИДа.

Об оптимизме

В марте 2015 года во время шестисторонних переговоров по иранской ядерной программе в Лозанне Лавров так ответил на вопрос, смотрит ли он с оптимизмом на текущую ситуацию: «Мне не платят за оптимизм».

«Назло маме отморожу уши»

Лавров любит и умеет использовать идиомы русского языка. Например, в телепрограмме «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» глава дипломатического ведомства объяснил, что западные партнеры порой действуют в логике фразеологизма «Назло маме отморожу уши».