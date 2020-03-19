Минниханов и Шаймиев открыли выставку, посвященную 10-летию Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ

В выставочном зале «Манеж» Государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника «Казанский Кремль» открыли выставку, посвященную 10-летию образования Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан.

В мероприятии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер.

«Я думаю, по многим вопросам мы в России имеем уникальный опыт, специальности. Все это поставлено на научную основу. Нам есть чем гордиться. Сегодня многие страны ищут некие исторические события и памятники, у нас искать не надо — еще много интересного есть, и мы многое должны сделать в части возрождения объектов. Фонд «Возрождение» показал нам, как надо работать с историческим памятниками, с культурой и сохранностью объектов, с нашим достоянием», — сказал Минниханов.

По его словам, будет в целом продолжена работа по созданию условий для туристов, для всех желающих посетить музей-заповедник «Казанский Кремль». Людям здесь должно быть комфортно, сказал он, чтобы было желание не просто пробежаться быстро, а остаться здесь дольше, узнать больше об истории, объектах на территории Казанского Кремля.

Республиканский Фонд «Возрождение» был создан на основании Указа Президента РТ от 17 февраля 2010 года. Попечительский совет фонда возглавил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба главы РТ.

