Минсельхозпрод РТ: в республике есть двухмесячный запас продуктов питания
Оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана сообщил, что в республике достаточно продуктов питания. Запаса продуктов хватит как минимум на два месяца.
«Если к вечеру в некоторых магазинах имеются пустые полки, спрос немного повышен, то на утро следующего дня они заполнены в полном объеме», — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.
По словам главы ведомства, республика полностью обеспечена продовольствием. Обеспеченность населения по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю — порядка 300%. По растительному маслу обеспеченность выше нормы — более чем в 6 раз.
Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана договорился с ретейлерами и сельхозпроизводителями, что те заморозят розничные наценки на продовольственные товары.
комментарии
Надо хотя бы полу-годовой - обычно через 2 недели у "бабушек" интерес, энтузиазм к походам по магазинам затухает и они вновь переключают своё внимание и нерастраченную на детей (рождённых и не-рожденных) , мужа (изгнанных и умерших) , коров, курей и прочих овец энергию на анализы ДНК детей знаменитостей Мира , РФ и РТ.
Двухмесячный запас еды маловат - запас энергии у "бабушек" значительно больше...