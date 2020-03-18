Минсельхозпрод РТ: в республике есть двухмесячный запас продуктов питания

Оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана сообщил, что в республике достаточно продуктов питания. Запаса продуктов хватит как минимум на два месяца.

«Если к вечеру в некоторых магазинах имеются пустые полки, спрос немного повышен, то на утро следующего дня они заполнены в полном объеме», — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

По словам главы ведомства, республика полностью обеспечена продовольствием. Обеспеченность населения по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100%, по сахару и картофелю — порядка 300%. По растительному маслу обеспеченность выше нормы — более чем в 6 раз.

Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках Татарстана договорился с ретейлерами и сельхозпроизводителями, что те заморозят розничные наценки на продовольственные товары.



