Рустам Минниханов о проектах ТАИФа: «Это пример, как надо работать с нашими партнерами»

ТАИФ подписал два крупных соглашения с немецкими компаниями

Deutsche Bank предоставит «Нижнекамскнефтехиму» кредит на 240 млн евро для строительства собственной электростанции. Документ подписали в Москве на Российской энергетической неделе. Кроме этого, ТАИФ намерен продолжить работу и с немецким концерном Siemens, с которым было подписано новое соглашение. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

240 млн евро на строительство собственной электростанции



Российская энергетическая неделя — крупнейшее отраслевое событие, куда второй год подряд приезжают представители мировых компаний в области энергетики и ведущие эксперты. Именно эту площадку Группа компаний ТАИФ выбрала для подписания двух соглашений с немецкими партнерами. Первым стал документ между «Нижнекамскнефтехимом» и Deutsche Bank AG о предоставлении кредита в размере 240 млн евро на строительство собственной электростанции.

Соглашение в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, генерального директор ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, председателя правления Siemens AG Джо Кэзера, заместителя генерального директора ОАО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Руслана Шигабутдинова, президента Siemens в России Александра Либерова и вице-президента Siemens в России Дитриха Меллера подписали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и руководитель глобального управления торгового финансирования и глава департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA Deutsche Bank AG Даниэль Шманд.

Первый транш со стороны немецких банков ожидается в феврале 2019 года. Фото tatarstan.ru



Кредит до 2033 года предоставят шесть немецких банков — это Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttember, DZ BANK AG. Сделку одобрил немецкий бундестаг, а ее гарантом выступило экспортно-кредитное агентство Euler Hermes.

— Срок кредитования составляет 15 лет и покрывает как срок строительства электростанции, так и срок окупаемости дальнейшей эксплуатации. Хочу отметить, что кредит не особо влияет на текущую финансовую деятельность компании, — прокомментировал на пресс-конференции генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Автономную электростанцию должны построить к 2021 году, проект на основе EPC-контракта реализует немецкий концерн Siemens, соглашение с которым было подписано в декабре 2017 года в Мюнхене. Энергоблок мощностью 495 МВТ рассчитан на перспективу — он сможет обеспечить электроэнергией все предприятия нефтехимического гиганта, в том числе те, строительство которых только планируется.

— Всем известно, что нефтехимические производства очень энергоемкие, и от стоимости энергоресурсов, электроэнергии во многом зависит твоя конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность. Во-первых, это самые современные машины с минимальным расходом топлива. Второе — это надежность, то есть то, что энергоблок будет рядом с комбинатом. И третье, это возможность использования газов, которые появляются в процессе работы, то есть отходы. С какой стороны ни посмотри, это очень современный проект, — одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В нынешнем году это уже второе кредитное соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Deutsche Bank. В мае на Петербургском международном экономическом форуме НКНХ подписал документ с Deutsche Bank на предоставлении кредита 807 млн евро на 15 лет на реализацию проекта олефинового комплекса.

— Для кредитования собственной электростанции мы рассматривали несколько международных банков, в том числе российских. Во-первых, выбор пал на немецких партнеров, потому что у нас уже есть одно кредитное соглашение с Deutsche Bank на предоставление финансирования на строительство этиленового комплекса. Соответственно, это было продолжением. Во-вторых, банк предложил очень хорошие условия, — прокомментировал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

— Мы ценим надежность компаний ТАИФ и «Нижнекамскнефтехим» и профессионализм их руководства. Кроме этого, мы должны поддерживать немецкую промышленность и европейские компании в экспорте их оборудования и продукции. И, наконец, один из самых важных моментов заключается в том, что это соглашение соответствует экваториальным принципам, а это очень важно для нас, — рассказал руководитель глобального управления торгового финансирования и глава департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA Deutsche Bank AG Даниэль Шманд.

Стоимость всего проекта по строительству электростанции оценивается в 352 млн евро: немецкие банки предоставят 240 млн евро, остальную часть внесет «Нижнекамскнефтехим». Первый транш со стороны немецких партнеров ожидается в феврале 2019 года.

Компания Siemens — стратегический партнер нашей республики во многих областях



Второе соглашение было подписано между ТАИФом и Siemens. Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и президент Siemens в России Александр Либеров подписали соглашение о сотрудничестве. Для Александра Либерова это первое подписание в новом статусе — с 1 октября он стал президентом Siemens в России, сменив на посту Дитриха Меллера, который проработал в этой должности 12 лет.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ТАИФом и Siemens действует с 2014 года, новый документ стал его дополнением и продолжением. Фото tatarstan.ru



— Огромное спасибо Дитриху. Это соглашение годами, потом и кровью было проработано именно им. Оно практически сравнимо с контрактом по созданию новой станции, потому что Группа компаний ТАИФ и группа Siemens перешли на прямые контракты. У них есть определенные льготы для нас, и у нас — для них, — прокомментировал генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ТАИФом и Siemens действует с 2014 года, новый документ стал его дополнением и продолжением. За годы совместной работы немецкий концерн поставлял оборудование и занимался реконструкцией производства на всех ведущих предприятиях Группы компаний ТАИФ. Новый документ позволит расширить взаимодействие по прямым закупкам предприятиями Группы компаний ТАИФ оборудования, комплектующих и запасных частей Siemens. Кроме этого, поставив подписи под новым соглашением, партнеры подтвердили намерение продолжить реализацию совместных проектов в области энергетики, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промышленных предприятий, энергосберегающих технологий.

— Соглашение должно расширить кооперацию в области нефтехимического комплекса, это улучшение эффективности технологических цепочек. Проекты по энергоэффективности: это цифровые системы контроля, то есть цифровизация и различные системы, поэтому соглашение должно быть основой для углубления сотрудничества с ТАИФом. У нас есть ряд новых проектов, которые мы будем обсуждать, — прокомментировал президент Siemens в России Александр Либеров.

— Между Siemens и Группой ТАИФ очень длительные партнерские отношения, и мы очень благодарны за возможность продления этого партнерства. Сегодня мы подписали соглашение и обсудили с мистером Альбертом Шигабутдиновым намерение повысить эффективность энергоустановок ТАИФа, так что предприятия ТАИФа будут хорошо подготовлены к будущему, — рассказал корреспонденту «Реального времени» председатель правления Siemens AG Джо Кэзер.

За годы совместной работы немецкий концерн как поставлял оборудование, так и занимался реконструкцией производства на всех ведущих предприятиях группы компаний «ТАИФ». Фото Ксении Жарковой



«Компания Siemens — стратегический партнер нашей республики во многих областях», — после подписания сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. Германия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров республики: в 2017 году внешнеторговый оборот между ФРГ и Татарстаном вырос на 74% и составил почти 2 млрд долларов. Подписанные соглашения не только укрепят сотрудничество между компаниями, но и между республиками.

— Это может быть очень светлым пятном в наших отношениях. Мы видим, что везде отрицательные действия, а здесь «тьфу-тьфу», — постучал по столу Рустам Минниханов. — Это пример, как надо работать с нашими партнерами. Я очень благодарен руководству Германии за одобрение проекта, Deutsche Bank и нашим партнерам — компании Siemens. Мы целиком поддерживаем эти начинания.