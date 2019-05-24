Как «сахарный генерал» арендовал «Полярную звезду»

В новом эпизоде дела экс-гендиректора «Заинского сахара» появились два снегохода, катер и «аффилированная» тетя

Еще три экземпляра дорогостоящих часов в ближайшее время могут пополнить коллекцию арестованного имущества по делу «Заинского сахара». Выявленный следствием ущерб перевалил уже за 120 млн рублей. Экс-гендиректора предприятия и председателя совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамиля Мингазова обвиняют в коммерческом подкупе, растратах и злоупотреблениях полномочиями. А теперь к эпизодам по уводу сахара и патоки добавилась фиктивная аренда снегоходов и мотолодки. Накануне на продлении ареста обвиняемый обещал сдать свой загранпаспорт, если его выпустят из СИЗО. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Следком пошел за «ястребом» и «звездой»



По «сладкому делу» привлекают семь бывших работников ОАО «Заинский сахар». Шесть вину частично признают, а бывший топ-менеджер Шамиль Мингазов с января показания давать отказывается, надеется, что следствие «обелит его имя». Но обвинений становится все больше.

Третье уголовное дело против «сахарного генерала» касается аренды «Полярной звезды» и «Серебряного ястреба» — двух американских снегоходов Polaris и финского катера Silver Hawk. Нужды в этой специфичной технике для охоты, рыбалки и путешествий у возглавляемого Мингазовым ОАО не было. Однако он заключил от имени предприятия в 2016—2017 годах договоры аренды с компанией своей тети Нурии Фатыховой ООО «ЭнергоСнабКомплект» и заполучил «ястреба» со «звездами» в личное пользование, полагают сотрудники третьего отдела Следкома по РТ.

Сделка совершалась в сговоре с неустановленными лицами и с целью хищения средств «Заинского сахара». По версии следствия, переведенные тете по договору аренды 1,2 млн рублей получили те же неустановленные лица и Мингазов. Действия экс-гендиректора следствием квалифицированы как злоупотребление полномочиями и растрата.

Шамиль Мингазов с января показания давать отказывается, надеется, что следствие «обелит его имя». Фото v-chelny.ru

Госзаказы для тети

Примечательно, что компания «аффилированной» тети фигурирует и в других эпизодах уголовного дела. В частности, у силовиков есть данные, что неучтенные «излишки» сахара через проходную ОАО перевозили по временным накладным «ЭнергоСнабКомплекта», подписанным руководством ОАО. По документам выходило, что сладкий товар фирма-партнер вывозит с целью реализации в интересах «Заинского сахара», вот только договора о таком сотрудничестве и данных о результатах продажи «излишков» в бухгалтерии ОАО не оказалось.

«Реальное время» выяснило, что единственная владелица «ЭнергоСнабКомплекта» Нурия Фатыхова также выступает основным учредителем в краснодарском «Автостане» (техобслуживание и ремонт автотранспорта) и челнинском «ТЭСКе» (производство электроустановочных изделий).

Казанский «ЭнергоСнабКомплект» существует с 2012 года и специализируется на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Эта фирма выступала поставщиком по 39 госконтрактам на 752 млн рублей для двух заказчиков — ОАО «Сетевая компания» и АО «Татэнерго». Последние госпоставки датируются ноябрем 2016 года — это три снегохода и сани-волокуши для сетевиков. В июле того же года не чужая для Мингазова фирма получила контракт на 157 млн рублей и занималась поставкой оборудования для реконструкции подстанции «Южная».

В июле 2016 года не чужая для Мингазова фирма получила контракт на 157 млн рублей и занималась поставкой оборудования для реконструкции подстанции «Южная». Фото wikimapia.org

Коллекция часов из 12 экземпляров тянет на 4 млн рублей

Следствие намерено ходатайствовать об аресте еще трех швейцарских часов Мингазова. Их изъяли недавно при обыске в его доме в Заинске и оценили в 1 млн рублей с лишним. Напомним, после обыска в казанской квартире Мингазова под арест попали 9 дорогих наручных часов — Cartier, Bulgari, Chopard на общую сумму 2,9 млн рублей. Там же изъяли монеты из драгметаллов и золотые слитки.

Всего по делу арестовано имущество на 300 млн рублей — недвижимость Мингазова и членов его семьи. Все — в России, оперативная информация о наличии у бизнесмена собственности в Испании пока не подтверждена по линии Интерпола. По данным силовиков, ответа на подобные запросы можно ждать год и более.

Кроме экс-гендиректора к уголовной ответственности привлекают его бывшего зама по производству и коммерции Сагидуллу Халиуллина, бывшего начальника производства Валерия Уразайкина, главного технолога Любовь Чукавину, замначальника отдела коммерции Ирину Тычкову, кладовщика Галину Слободину и начальника отдела упаковки Никишину. В «Заинском сахаре» они больше не работают.

Напомним, расследование дела началось в январе 2019-го с эпизода о растрате 3 тысяч тонн сахара на 112 млн рублей и предполагаемой передаче Мингазовым Халиуллину 50 тысяч рублей в 2016 году за прикрытие хищений путем фальсификации документов. К сегодняшнему дню, после экспертной оценки, ущерб по этому эпизоду вырос до 116 млн рублей, а размер «коммерческой взятки» с учетом показаний самого Халиуллина — до 300 тысяч рублей.

Оценка ущерба по второму эпизоду еще не завершена. По версии следствия, группой топ-менеджеров и руководителей среднего звена с АО были похищены и проданы за 4,3 млн около 860 тонн патоки. Действия квалифицированы как злоупотребление полномочиями и растрата. Организатором схемы и главным получателем прибыли в Следкоме считают Мингазова. По версии силовиков, Слободина, Чукавина и Халиуллин получили за участие в этом вознаграждения от 20 до 50 тысяч рублей.



Кроме экс-гендиректора к уголовной ответственности привлекают его бывшего зама по производству и коммерции Сагидуллу Халиуллина. Фото Ирины Плотниковой

Мингазов: «Заберите мой загранпаспорт»



На заседании в Ново-Савиновском суде Казани, которое прошло накануне, интересы Шамиля Мингазова представлял только один из его адвокатов — Эдуард Ахметшин. Он, как и на предыдущих заседаниях, представил положительную характеристику Мингазова, а также целую пачку дипломов и благодарственных писем, которые в свое время его подзащитный получал от Духовного управления мусульман РТ, Заинской районной больницы, благотворительного центра «Ярдэм», «Татэнерго» и многих других организаций.

Мингазов зарегистрирован в Москве, но владеет квартирой и в Казани. Эдуард Ахметшин представил подтверждающий документ, а также согласие от собственницы другой казанской жилплощади — приютить обвиняемого в случае помещения его под домашний арест. Именно об этой мере пресечения просил защитник.

Следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина заявила, что оснований для замены реального ареста домашним нет: обвиняемый может оказывать давление, а также скрываться от следствия. Как пояснила следователь, ранее Мингазов «выезжал за границу неоднократно».

— Заберите мой загранпаспорт, — живо откликнулся бывший гендиректор «Заинского сахара».

Следователь заметила, что загранпаспорт Мингазова не нашли ни при обыске принадлежащих ему квартир, ни в его личном автомобиле. А сам обвиняемый от дачи показаний отказался. Вчера в зале суда Мингазов пообещал выдать документ по первому требованию.

Адвокат Эдуард Ахметшин просил отказать в ходатайстве следователя и сменить меру пресечения на домашний арест. Фото vk.com

«Мингазов выезжал заграницу, но всегда возвращался»

Адвокат Эдуард Ахметшин просил отказать в ходатайстве следователя и сменить меру пресечения на домашний арест. В качестве доводов он приводил тот факт, что на иждивении у его подзащитного находятся двое малолетних детей, которые на сегодняшний день живут с бывшей женой Мингазова. Он попросил учесть, что, хотя Мингазов с супругой был разведен и с детьми не жил, это не снимает с него ответственности перед ними. Кроме того, адвокат пояснил, что от тяжелых заболеваний страдают и родители Мингазова — его подзащитный хотел бы проводить время с ними, успокоить их.

Эдуард Ахметшин не хотел соглашаться и с формулировкой об общественной опасности деяний своего подзащитного, делая акцент на том, что ущерб был причинен юридическому лицу. Коснулся адвокат и пресловутого загранпаспорта.

— У Мингазова было право выезжать заграницу, как и у других граждан России. Он выезжал, но всегда возвращался, — заметил адвокат. По его словам, в рамках следствия этот документ никто не запрашивал.

Ахметшин даже заподозрил следствие в том, что вопрос о загранпаспорте не задавался намеренно — дескать, чтобы был повод на суде заявить, что Мингазов сможет скрываться и продлевать арест.

Суд посчитал, что оснований для замены реального ареста на домашний недостаточно, и оставил Шамиля Мингазова в СИЗО до 27 июля 2019 года.

Суд посчитал, что оснований для замены реального ареста на домашний недостаточно, и оставил Шамиля Мингазова в СИЗО. Фото Ирины Плотниковой

Домашний арест для бывшего замгендиректора «Заинского сахара»

Вчера же Ново-Савиновский суд продлил меру пресечения бывшему подчиненному Мингазова — Сагидулле Халиуллину. По данным следствия, вину он признал частично и оснований для отмены домашнего ареста нет — преступления, в которых подозревается бывший замгендиректора «Заинского сахара», относятся к категории тяжких, он может воздействовать на свидетелей или скрываться.

Адвокат Халиуллина Вера Чернышева обратила внимание на то, что свидетели по делу уже опрошены, так что воздействовать на них ее подзащитный не сможет. Она просила отменить арест своего подзащитного.

Сам Сагидулла Халиуллин был немногословен. Он поддержал позицию своего защитника.

— Скрыться и воздействовать [на свидетелей] не было мысли, — сказал подозреваемый.

Суд продлил домашний арест Халиуллина на 2 месяца — до 27 июля 20109 года.

Источники «Реального времени» полагают — на эпизоде со снегоходами и катером следователи не остановятся. Напомним, ранее сотрудникам третьего отдела Следкома по РТ удалось получить признания таких обвиняемых, как профлидер Татарстана Татьяна Водопьянова, экс-глава управления Росимущества Альберт Гатин и сити-менеджер Чистополя Александр Заиконников.