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ГАПОУ Казанский Энергетический Колледж

Образование и наука

Общая информация

Казанский энергетический колледж является государственным автономным профессиональным образовательным учреждением, реализующим образовательные программы в системе подготовки кадров для энергосистемы и других отраслей экономики Республики Татарстан и Российской Федерации.

Свою историю колледж ведет с 1956 года, когда Казанский филиал Горьковского гидроэнергетического техникума был реорганизован в самостоятельный Казанский энергетический техникум с вечерней формой обучения.

В январе 2008 года техникум был преобразован в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский энергетический техникум», а 30 июля 2012 года получил статус Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Казанский энергетический колледж».

В 2015 году переименован в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский энергетический колледж».

Руководитель — Хабибуллин Азат Ильгизарович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, ул Спартаковская, 111
  • Телефон: (843)-202-30-90
  • Email: info-kek-rt@mail.ru
  • Сайт: https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page976871.htm

Дата последнего обновления: 02.12.2020

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