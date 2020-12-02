ГАПОУ Казанский Энергетический Колледж
Общая информация
Казанский энергетический колледж является государственным автономным профессиональным образовательным учреждением, реализующим образовательные программы в системе подготовки кадров для энергосистемы и других отраслей экономики Республики Татарстан и Российской Федерации.
Свою историю колледж ведет с 1956 года, когда Казанский филиал Горьковского гидроэнергетического техникума был реорганизован в самостоятельный Казанский энергетический техникум с вечерней формой обучения.
В январе 2008 года техникум был преобразован в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский энергетический техникум», а 30 июля 2012 года получил статус Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Казанский энергетический колледж».
В 2015 году переименован в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский энергетический колледж».
Руководитель — Хабибуллин Азат Ильгизарович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул Спартаковская, 111
- Телефон: (843)-202-30-90
- Email: info-kek-rt@mail.ru
- Сайт: https://edu.tatar.ru/vahit/org6237/page976871.htm
Дата последнего обновления: 02.12.2020