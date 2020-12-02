ГАПОУ Казанский Энергетический Колледж

Общая информация

Казанский энергетический колледж является государственным автономным профессиональным образовательным учреждением, реализующим образовательные программы в системе подготовки кадров для энергосистемы и других отраслей экономики Республики Татарстан и Российской Федерации.

Свою историю колледж ведет с 1956 года, когда Казанский филиал Горьковского гидроэнергетического техникума был реорганизован в самостоятельный Казанский энергетический техникум с вечерней формой обучения.

В январе 2008 года техникум был преобразован в Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский энергетический техникум», а 30 июля 2012 года получил статус Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Казанский энергетический колледж».

В 2015 году переименован в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский энергетический колледж».

Руководитель — Хабибуллин Азат Ильгизарович.

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