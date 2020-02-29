Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Миллионеры, создавшие богатства своим трудом, очень экономны. Как и их жены»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 5-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги. Предыдущие части: 1, 2, 3 и 4.

Глава 3. Классификация долларовых миллионеров и их привычки (окончание)



Конечно, самый простой способ стать миллионером — это получить миллионы в наследство. Таких среди миллионеров всего 18%. Но здесь существуют свои проблемы.

Дети миллионеров, как правило, — ярые потребители престижных товаров и услуг: квартир в элитных домах, домов в коттеджных поселках, роскошных импортных автомобилей, одежды от известных брендов, отдыха в экзотических местах, сторонники обучения детей в дорогих частных детских садах и школах… Накопленного родителями наследства, как правило, хватает только на детей, которые не умеют и не желают зарабатывать деньги и приумножать богатство, и внуков. Правнукам обычно уже ничего не достается. Вот откуда выражение «Каждое четвертое поколение начинает с нуля». Так что многие «скрытые миллионеры» и «скрытые миллиардеры» в лице чиновников, политиков, депутатов и высокопоставленных чинов живут в иллюзии, что их богатств, приобретенных «непосильным трудом», хватит на многие поколения. Их избалованные и взбалмошные дети эти богатства очень быстро обнулят. Кстати, менее чем один из пяти миллионеров-предпринимателей передает свое дело детям. Только одному из четырех детей миллионеров удается сохранить богатство родителей, а некоторым даже приумножить, остальные же трое из четырех его бездарно разбазаривают.

Таким образом, 82% миллионеров — миллионеры первой генерации, то есть те, кто сам заработал эти деньги. Свыше 70% таких миллионеров не получали от своих родителей никакой материальной помощи, кроме оплаты образования.

Одной из тенденций последних лет среди самых богатых людей является усиление так называемого мультиюридизма. Речь идет о процессе увеличения количества юрисдикций (стран и территорий), в которых происходит размещение имущества, принадлежащего данному лицу. Этот процесс включает в себя также получение богатыми людьми гражданств нескольких государств и расселение членов семьи по разным странам. Среди самых богатых россиян самыми привлекательными странами для получения дополнительного гражданства являются Великобритания, Кипр, Германия, Мальта, Испания, Болгария, Чехия, Греция.

Инфографика howmuch.net

Чем же отличаются «липовые» миллионеры от «настоящих»? «Липовые» миллионеры, или попросту «транжиры», постоянно и много работают для того, чтобы приобрести новую престижную вещь, которая будет еще одним свидетельством их преуспевания в глазах окружения. Под стать им и их жены-шопоголички. Кстати, в США двое из трех покупателей роскошных импортных автомобилей и драгоценностей как раз и есть такие «липовые» миллионеры. «Транжирам», как правило, некогда наслаждаться жизнью и посвящать свое время жене и детям. Ведь у кого-то что-то лучше, дороже, круче… Надо же их догнать и перегнать! Они живут в постоянном страхе, что их уволят и они лишатся доходов и не смогут поддерживать высокий уровень жизни, а также обслуживать свои многочисленные кредиты. У многих из них всего один источник дохода (зарплата) и нет никаких активов. «Транжиры» предпочитают держать какую-то часть денег на банковских счетах или в домашнем сейфе, чтобы их можно было легко взять и потратить. «Транжиры» делают дорогостоящие покупки в ожидании того, что рано или поздно станут богатыми (ведь у них же высокие доходы!). Но этот день вряд ли когда-нибудь наступит. Финансовый план у «липовых» миллионеров такой же, как у бедных людей: «Тратим деньги, если они есть. Нет денег — не тратим или берем кредиты». Несмотря на высокие доходы, они живут фактически от зарплаты до зарплаты и латают возникающие финансовые дыры с помощью дорогостоящих потребительских кредитов. Для таких людей важнее казаться богатыми, чем быть ими на самом деле. «Липовые миллионеры» и члены их семей заточены на траты, и финансовая свобода им в будущем не грозит.

В одной из следующих глав будет дана методика сокращения собственных кредитов, особенно «плохих кредитов». Для большинства $-миллионеров, заработавших свое богатство собственным трудом, существуют общие привычки и поведение. Поэтому, если у вас есть в планах присоединиться к классу миллионеров, вам необходимо внимательно изучить особенности их поведения, привычки и, возможно, выработать в себе некоторые из них. Перечисленные ниже привычки характерны для многих $-миллионеров, но, естественно, далеко не для всех.

Особенности поведения и привычки $-миллионеров, заработавших богатство своим трудом

Они стараются тратить меньше, чем зарабатывать, и не покупают спонтанно ненужные вещи, а если и покупают, то стараются приобретать качественные вещи по минимальной цене.

Все они и их жены очень экономны. У них у всех имеются атрибуты успеха, но они на них не зацикливаются и стараются не переплачивать за них. Для них важнее обрести финансовую независимость, а не демонстрировать свое богатство. Многие из таких людей ежедневно планируют свой бюджет, ведя регулярно учет доходов и расходов. Они всегда знают, сколько в тот или иной месяц поступит доходов и какие предполагаются расходы по разным статьям. Они умеют накапливать деньги и всегда имеют резервный фонд (на случай форс-мажорных обстоятельств) и накопления для инвестиций. Большинство из них планируют свои инвестиции в те или иные инструменты, причем они используют не более двух-трех разных инструментов для инвестиций. Каждый год они инвестируют не менее 15-20% своего годового дохода.



Все они имеют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели во всех областях жизни. Эти цели у них где-то записаны и регулярно просматриваются и корректируются. Они стараются иметь множественные источники доходов (например, зарплату, доходы от инвестиций, дивиденды от бизнеса и др.), постоянно создавая новые. Все они начинают рано зарабатывать и регулярно инвестировать в активы часть заработанного. Они предпочитают вкладывать свои накопления в активы, которые постоянно растут в цене, опережая реальную инфляцию, и приносящие пассивные доходы. Они постоянно экономят на налогах, предпочитая миниминизировать свою официальную зарплату и получая свои доходы иными путями. Так, например, автомобиль они покупают на компанию в лизинг, уменьшая при этом налоги, а по истечении срока лизинга выкупают его у компании за 1$ (1 Rub). Таким же образом они приобретают жилую недвижимость, оплачивают походы в рестораны, поездки за рубеж…

Сначала они платят себе (откладывают часть денег или инвестируют), а уже потом начинают тратить и платить всем остальным. Они очень терпеливы и готовы долго ждать появления доходов от инвестиций. Они стараются не брать потребительские кредиты, а вместо кредитных карт у них дебетовые. Бизнесы они стараются вести на заемные средства, регулярно выводя из оборота компании свои доходы и грамотно их инвестируя. Кредиты они делят на «хорошие», которые делают их богаче, и «плохие», которые делают их беднее. И они прекрасно понимают, что личное счастье и свобода начинаются с закрытия последнего «плохого» кредита. Они умеют управлять своими деньгами и активами и стараются не поручать эту деликатную работу случайным людям. Все, чем они занимаются, они делают с удовольствием и любовью. У них у всех есть долгосрочные планы, для реализации которых они используют разные инвестиционные инструменты. Они не боятся мыслить глобально. Каждый свой шаг, действия или активы они стараются страховать. Они прекрасно понимают, что жизнь — это постоянный выбор между страхами и желаниями. Они любят интенсивно работать и с неменьшим удовольствием интересно и активно отдыхать. Им все равно, что о них думают окружающие. Они самодостаточны и не нуждаются в поддержке и одобрении окружающих. При инвестировании они обычно следуют своим знаниям и интуиции, а не советам так называемых финансовых и инвестиционных консультантов. Они стараются дать хорошее образование и воспитание своим детям. Они прекрасно понимают, в чем состоит отличие успеха от счастья и стремятся, чтобы было и то, и другое. Для них главное — это финансовая и личная свобода.



Они любят чему-то учиться, много читают и находятся в постоянном развитии. У них есть друзья, близкие по духу и достатку, с которыми они регулярно встречаются и общаются. Они любят жить в свое удовольствие: посещать культурные мероприятия, рестораны, клубы, встречаться с интересными людьми. Они внимательно следят за своим здоровьем, особое внимание уделяют профилактике заболеваний и быстро реагируют на сбои в организме. Они любят путешествовать как по миру, так и по стране. Они часто думают и говорят о деньгах, ибо деньги для них — это инструмент для создания богатства и достижения успеха. У каждого из них есть свои увлечения и хобби (рыбалка, коллекционирование, рисование, путешествия и др.). Они ведут активный образ жизни и уделяют часть времени спортивным развлечениям (фитнес, плавание, горные лыжи, большой теннис, гольф, велосипед, спортивные игры, яхтинг…) Они умеют достойно проигрывать и терять. Потери для них — это обязательная составляющая успеха. Они учат своих детей уважительно относиться к деньгам и стараются привить им знания и умение зарабатывать деньги. Они имеют все необходимое для комфортного проживания семьи. Они стараются диверсифицировать свои риски и поэтому инвестируют деньги в разные активы, записывают их на разных членов своей семьи, держат свои вклады в разных банках и разных странах, приобретают объекты недвижимости в разных местах. Они всегда знают, каким богатством владеют.





Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Всех богатых людей можно условно разделить на 15 категорий на основании стоимости их «потенциальных активов» и того, как они им достались. Существуют различные методики определения богатства миллионеров, но каждая из них имеет свои недостатки. Миллионеры имеют свои особенности и привычки, которые их объединяют. В мире насчитывается свыше 30 миллионов официальных миллионеров и, наверное, около 100 миллионов неофициальных.

Кстати, миллионеры тоже не лишены беспокойства, как и простые люди. Основные причины для их беспокойства следующие:

Здоровье их самих и их близких. Способность обеспечить себя на всю жизнь. Возможность поддерживать привычный образ жизни в старости. Кому передать в управление свой бизнес после ухода из него.

Опрос многих миллионеров показал, что для того, чтобы чувствовать себя спокойно в старости, им все же необходимо иметь активы на сумму не менее 10 миллионов долларов. Что касается передачи своего бизнеса в управление детям, то здесь у многих существует одна и та же проблема: очень небольшой процент наследников горят желанием продолжить дело своих родителей и дедов. Поэтому еще при жизни многие владельцы стараются продать свои бизнесы, а вырученные деньги вложить в другие активы, приносящие пассивные доходы и не требующие ежедневного присутствия владельца (недвижимость, ценные бумаги, произведения искусства и др.)

Как видно из этой главы, в мире существует достаточно много долларовых миллионеров. Порой мы даже и не догадываемся, что рядом с нами находится один из них. Многие из них не кичатся своим богатством и ведут достаточно скромный образ жизни. Но всех их объединяют общие жизненные привычки. Если перенять эти привычки и начать действовать, как они, вы тоже имеете много шансов рано или поздно примкнуть к этой манящей группе людей. Осталось только внимательно присмотреться к ним и начать действовать.