Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Я сильно разозлился на себя и поставил себе цель — стать богатым»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 1-я

Фото: Ринат Назметдинов

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др.». C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги.

Глава 1. Об авторе, который стал миллионером с нуля



Шел 1990 год, и вдруг я, старший преподаватель Казанского университета, получаю приглашение для участия в международной конференции по химии, которая должна была проходить в Страсбурге (Франция). До того момента я дальше территории СССР не выезжал и поэтому очень хотел посетить эту вожделенную страну. Организаторы конференции обещали оплатить проживание в Страсбурге, все остальное я должен был оплатить сам. В кармане было только 40 долларов США, которые я получил за свои публикации в зарубежных научных журналах. Напомню, что в 1990 году нельзя было купить иностранную валюту в банке. Тогда еще не была отменена уголовная статья о незаконных валютных операциях. И вот я прибываю в Париж с 40 долларами в кармане, меня встречает знакомый профессор из Парижа, покупает билет на поезд до Страсбурга за 250 франков (50 долларов) и сажает в поезд. Наглость (или смелость?) моя была столь велика, что когда на родине я покупал билеты на самолет, то решил задержаться на обратном пути в Париже на четыре дня.

Помню расхожую в то время фразу: «Увидеть Париж и умереть». Но умирать почему-то не хотелось, а хотелось вкусить все радости жизни в этом прекрасном городе, увидеть своими глазами все его достопримечательности, хорошо описанные моими любимыми французскими писателями. Мне очень хотелось посетить многочисленные музеи с картинами импрессионистов, Лувр, Версаль, Эйфелеву башню, Сорбонну, музей Помпиду… Но денег было так мало, что пришлось бомжевать и ночевать четыре ночи в аэропорту на лавочке вместе с каким-то афроамериканцем на пару, питаться консервированным мясом криля (только его мне удалось купить в России), пить воду из-под крана. Единственное, что я мог себе позволить, — это покупать изредка чудесные французские багеты с хрустящей корочкой, источающие умопомрачительный запах…

Я с огромным удивлением и завистью ходил в единственной паре дешевой обуви по парижским улицам, вдыхая аромат парижского воздуха и модного в то время парфюма «Лулу», которым был пропитан весь Париж. Я слушал, как музыку, французскую речь и французские песни, доносившиеся из окон домов. Каково же было мое удивление, когда я встречал на улицах трехлетних французских детей, которые говорили на чистейшем французском языке! Во французских магазинах было все: огромный выбор продуктов питания, алкоголя, одежды, мебели, игрушек, автомобилей и др. Хотелось купить все! Вот когда я почувствовал, что такое быть нищим! Напоминаю, что в тот момент на Родине в магазинах не было ровным счетом ни-че-го! Теперь даже трудно в это поверить. Тем не менее это было так!

Мне все-таки удалось на сэкономленные деньги купить своим родным и близким совсем небольшие подарки в самом дешевом магазине Tati, чему они тем не менее были страшно рады.



После той поездки я сделал для себя два очень важных вывода. Во-первых, где бы я ни находился, я всегда (всегда!) буду иметь крышу над головой и никогда (никогда!) больше не буду бомжевать. Во-вторых, я не хочу быть и никогда (никогда!) не буду больше нищим! Кстати, на следующий год в аэропорту Парижа уже нельзя было ночевать. Запретили!

В следующем, 1991 году я снова получил приглашение в Страсбург, но на этот раз оргкомитет отнесся ко мне более благосклонно: оплатил все мое проживание и дорогу внутри страны, а также выдал на руки целых 2000 франков (400$)! Вау! Вот тогда я почувствовал себя страшно богатым и свободным. Мне удалось побывать во многих музеях Парижа, посетить Лувр, подняться на Эйфелеву башню и побывать еще много где. Французский друг мне показал все прелести Парижа, свозил в Версаль, устроил пикник в Булонском лесу, поселил в гостинице… Это была чудесная поездка, которая кардинально изменила мою жизнь. Родным и близким я привез из Франции самые разные подарки.

После второй поездки я сильно разозлился на себя и поставил себе цель — стать богатым, желательно миллионером. На ближайшие три года были поставлены следующие пять серьезных целей: открыть какой-нибудь бизнес и заработать кучу денег, купить четырехкомнатную кооперативную квартиру, сделать в ней ремонт и обставить мебелью, приобрести дачу на Волге, купить отечественный автомобиль, написать и защитить докторскую диссертацию.

На тот момент мне было 38 лет, жил я с семьей из четырех человек в однокомнатной хрущевке и получал скромную зарплату старшего преподавателя.

В 1991 году, сразу после ГКЧП, я ушел из преподавателей на три года в докторантуру, зарегистрировал фирму под французским названием «Плезир» («Удовольствие») и начал открывать бизнесы. Сначала мы начали шить детские рюкзачки из бэушного материала, но бизнес не пошел, и его пришлось свернуть. После этого я стал вместе с партнером заниматься химией, в которой хорошо разбирался: мы фасовали импортные препараты для борьбы с садовыми вредителями, болезнями и сорняками. Бизнес пошел, и мы стали зарабатывать неплохие деньги.

После этого появились другие бизнесы: услуги санобработки помещений, розничная сеть садовых магазинов, услуги ландшафтного дизайна, оптовая торговля семенами и химией, бизнес-услуги, торговля канцтоварами, услуги инжиниринга, эксклюзивный бутик-отель, садово-ландшафтный рынок, флористика, торговля агрохимией, компания по управлению недвижимостью, инвестиционная компания и др. На протяжении 10 лет мы большую часть прибылей реинвестировали в собственные бизнесы. А в 2002 году стали выводить деньги из оборота и приобретать в собственность самые разные объекты коммерческой недвижимости. Под эту недвижимость мы стали кредитоваться в банках для пополнения оборотного капитала. Недвижимость стала резко дорожать, при этом курс доллара практически не менялся. И через два года после этого мы вдруг обнаружили, что стали долларовыми миллионерами!

Параллельно с открытием и закрытием разного рода бизнесов я активно занимался наукой: защитил докторскую диссертацию по химии, подготовил восемь кандидатов наук, опубликовал большое количество научных статей в российских и зарубежных журналах, получил около 50 патентов, выступал с научными сообщениями в самых разных странах: США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Китае, Японии, Израиле, Южной Корее, Новой Зеландии…

Научную группу из 10 человек мне пришлось содержать за счет собственного бизнеса на протяжении 15 лет. Параллельно я создал благотворительный фонд и выплачивал около 25 стипендий студентам ряда вузов и лицеев.

Поначалу бизнес развивался экстенсивно. Сумма кредитов росла, число сотрудников множилось, количество арендованных площадей возрастало. И казалось, этому нет конца и края. Но в какой-то момент я понял, что не хочу быть заложником своих бизнесов и многочисленных кредитов, которые я уже не мог контролировать.

КРУПНЫЙ БИЗНЕС НЕ ГАРАНТИРУЕТ БОЛЬШИХ ПРИБЫЛЕЙ, НО ЗАТО ОН ГАРАНТИРУЕТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТАМИ, ВЛАСТЯМИ И СОТРУДНИКАМИ. МАЛЫЙ БИЗНЕС НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ. ОТСУТСТВИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА ГАРАНТИРУЕТ НИЩЕТУ

После этого я провел реструктуризацию компании, создал центры финансового учета (ЦФУ) на базе существующих бизнесов и понял, что из 12 бизнесов пять — убыточны! После этого я избавился от всего лишнего, убыточного и неэффективного (правило эффективности №1, см. одну из следующих глав), ушел из науки и сконцентрировал свои мысли и действия только на прибыльных бизнесах (правило эффективности №2). У меня появилось личное время, я приобрел финансовую и личную свободу, успокоился, создал источники пассивных доходов и стал проживать значительно более счастливую жизнь. Мне не нужны огромные миллионы долларов и неподъемные кредиты, и я не хочу до конца жизни тянуть собственный бизнес. Тех пассивных доходов, которые мне приносят активы стоимостью в несколько миллионов долларов, вполне достаточно для комфортной жизни моей семьи.

В настоящее время я ушел из науки, закрыл благотворительный фонд, из 12 бизнесов мне пришлось пять убыточных закрыть, а два продать. Сейчас я владею пятью прибыльными бизнесами, руководство которыми осуществляют мои партнеры по бизнесу. Себе я оставил общее руководство группой компаний. В дополнение к этому я занимаюсь инвестициями в коммерческую недвижимость и являюсь владельцем целого ряда активов (торговые марки, объекты недвижимости, доли в бизнесах) — это так называемый «владельческий бизнес». Бизнесы и недвижимость подарили мне финансовую и личную свободу. Все они, а также торговые марки приносят мне пассивные доходы. Поэтому я сейчас не занимаюсь тем, что делать мне не хочется, а могу позволить себе заниматься только тем, что мне нравится делать: пишу книги, рисую, консультирую, создаю новые бизнесы, инвестирую, формирую новые пассивные источники доходов. В общем, жизнь удалась.

Все поставленные в начале 90-х годов цели я все-таки выполнил. Правда, не за три, а за три с половиной года. Вот что значит острое желание и вера в то, что все получится. После этого мои цели менялись каждые 4—5 лет, и для их достижения мне приходилось использовать самые разные инвестиционные инструменты (см. одну из следующих глав).

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ, НАЧНИ С САМОГО НАЧАЛА. ПУТЬ ДЛИНОЮ В 1000 МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА (КИТАЙСКАЯ ПОГОВОРКА)

На данный момент моя цель состоит в том, чтобы написать и издать для вас целую серию книг, которые помогли бы вам создать и приумножить капитал, приобрести финансовую и личную свободу, удачно выйти замуж (женщинам) и жить припеваючи (всем). Если это сделал я, мои друзья и знакомые, почему бы это не сделать и вам?

Следующие книги будут посвящены главным ошибкам, которые допускают люди при инвестициях в недвижимость, при создании бизнесов, при поиске успешного мужчины для замужества (для женщин).

Ну что, в путь?



Подготовил Рустем Шакиров