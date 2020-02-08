Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Те, кто смотрит только телевизор и развлекается, остаются бедными»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 2-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги. Первую часть см. здесь.

Глава 2. В чем состоит отличие богатых людей от бедных?



Я могу с грустью признать, как мало россиян разбирается в финансах. Несмотря на то, что через руки любого человека практически каждый день проходят денежные средства, люди мало что понимают в деньгах, в том, как устроена денежная система, кому принадлежит денежный станок, как функционируют банки, как устроена пенсионная система, почему деньги обесцениваются, как сохранить, накопить и приумножить деньги, как получать пассивные доходы, как приобрести финансовую и личную свободу, как создать себе обеспеченную старость.

Финансовая безграмотность россиян приводит к следующим результатам:

каждый второй человек в России вообще не имеет накоплений (сумма всех банковских депозитов в 2018 году составляла сумму эквивалентную примерно 300 млрд долларов);

каждый третий россиянин имеет непогашенный кредит (в 2018 году на руках у физических лиц находилось кредитов на 230 млрд долларов, в том числе ипотечных на 70 млрд долларов);

только 10 человек из 100 имеют достаточно накоплений, чтобы продержаться 3—6 месяцев без работы;

только 2 человека из 100 имеют достаточно средств, чтобы позволить себе не работать от 6 до 12 месяцев;

лишь у одного из 100 есть запас средств и активов, способный обеспечить им нормальную жизнь в течение года и больше;

только 10 человек из 100 постоянно ведут учет своих доходов и расходов;

только один из 80 знает примерную стоимость своего богатства/бедности;

деньги «на старость» откладывает только один человек из 100;

каждый седьмой россиянин (15%) потерял деньги, участвуя в финансовых пирамидах;

только один россиянин из 100 занимается финансовыми инвестициями.

Отсутствие финансовой грамотности у населения приветствуется и поддерживается государством, поскольку такими людьми легко манипулировать и руководить. Поэтому финансовую грамотность сознательно не преподают ни в школе, ни в вузе, ни на работе.

Те люди, которые не разбираются в финансах, остаются бедными, а те, кто их изучает, рано или поздно становятся богатыми и финансово независимыми

Поскольку люди в основной своей массе не любят и не хотят обучаться финансовой грамотности, в российском обществе так много откровенно бедных и малоуспешных людей. К богатым и обеспеченным можно отнести не больше 5% россиян.

Богатых и обеспеченных людей от бедных отличает многое в их мышлении, поведении, привычках и поступках. Вот некоторые из этих отличий.

Богатые ищут возможности.

Бедные — оправдания.

Бедные — оправдания. Богатые всегда думают о деньгах.

Бедные — только об их отсутствии.

Бедные — только об их отсутствии. Богатые любят рассказывать о своих достижениях.

Бедные — о том, что могло бы быть, если бы да кабы.

Бедные — о том, что могло бы быть, если бы да кабы. Богатые любят заниматься делом.

Бедные — бездельем.

Бедные — бездельем. Богатые окружены активами.

Бедные — пассивами.

Бедные — пассивами. Богатые отправляют себя на пенсию, когда захотят.

Бедные — когда разрешит государство.

Бедные — когда разрешит государство. Успех для богатого — это добиться всех намеченных целей.

Для бедного — дотянуть до пенсии.

Для бедного — дотянуть до пенсии. Те, кто читает книги и обучается, становятся богатыми.

Те же, кто смотрит только телевизор и развлекается, остаются бедными.

Те же, кто смотрит только телевизор и развлекается, остаются бедными. О богатых говорят их достижения.

Бедные делятся своими мечтами.

Бедные делятся своими мечтами. Богатые предпочитают взять всю ответственность на себя.

Бедные — спихнуть ее на других.

Бедные — спихнуть ее на других. Богатые платят себе столько, сколько заслужили.

Бедным всегда кажется, что им недоплачивают.

Бедным всегда кажется, что им недоплачивают. Богатые часто радуются жизни.

Бедные постоянно ее ругают.

Бедные постоянно ее ругают. Богатые люди предпочитают покупать дорогие, но качественные вещи.

Бедные — дешевые и некачественные.

Бедные — дешевые и некачественные. Богатые, как правило, оптимисты.

Бедные — пессимисты.

Бедные — пессимисты. Богатые тщательно следят за своим здоровьем.

У бедных нет на это ни денег, ни времени.

У бедных нет на это ни денег, ни времени. Богатые учат детей зарабатывать деньги.

Бедные — получать зарплату.

Бедные — получать зарплату. Богатые люди говорят: «Я это обязательно сделаю».

Бедные говорят: «У меня это вряд ли получится».

Бедные говорят: «У меня это вряд ли получится». Богатые планируют жизнь на много лет вперед.

Бедные, в лучшем случае, — только на короткий срок.

Бедные, в лучшем случае, — только на короткий срок. Богатые любят свою работу.

Бедные ее ненавидят.

Бедные ее ненавидят. Богатые в любом возрасте готовы начать новое дело.

Бедным — всегда или рано, или уже слишком поздно.

Бедным — всегда или рано, или уже слишком поздно. Богатые люди всегда думают, куда вложить свои деньги.

Бедные — как бы их поскорее потратить.

Бедные — как бы их поскорее потратить. Богатые имеют множественные источники доходов.

Бедные — только один — зарплату.

Бедные — только один — зарплату. Богатые любят чему-то учиться.

Бедные считают, что и так все знают.

Бедные считают, что и так все знают. У богатых всегда есть четкие цели.

У бедных — только мечты.

У бедных — только мечты. Богатые стараются покупать активы.

Бедные — пассивы.

Бедные — пассивы. Богатые совсем не думают о пенсии и ее размере.

Бедные же только о ней и мечтают.

Бедные же только о ней и мечтают. Для богатых отдых — это продолжение работы.

Для бедных — возможность ничего не делать.

Для бедных — возможность ничего не делать. Для богатых главное — победа.

Для бедных — участие.

Для бедных — участие. Богатые начинают и выигрывают.

Бедные же долго тянут и … проигрывают.

Таких отличий, естественно, гораздо больше. Но и вышеперечисленных более чем достаточно, чтобы понять принципиальную разницу между этими двумя неравными группами людей. Чтобы из бедного человека превратиться в богатого надо много учиться, кардинально поменять свое мышление и свои привычки. А главное, полюбить себя и поверить в то, что вы обязательно станете богатым и добьетесь всех своих жизненных целей. Финансовое образование и грамотные инвестиции непременно превратят любого человека из неудачника в миллионера.

Выбирай, сказали ему: богатство или ум? Как умный человек, он выбрал богатство (М. Шерган)

Кстати, недавно канадские физиологи, изучив данные 103 испытуемых в возрасте от 25 до 40 лет, установили, что уровень благосостояния в первые 5 лет жизни способен определить дальнейшую судьбу человека. Исследования показали, что в организме людей, выросших в бедных семьях, было много гормона стресса — кортизола, участвующего в формировании защитных реакций в обмен на внешние угрозы. Именно поэтому бедняки значительно менее склонны к риску, чем их богатые сверстники. Они предпочитают устраиваться на работу по найму, чем открывать собственные бизнесы. А вот дети богатых, когда вырастают, не хотят работать «на дядю» и предпочитают создавать собственные компании, проявляя при этом определенную смелость и бесстрашие.

Зато дети более обеспеченных родителей менее склонны с кем-то делиться деньгами, чем дети из более бедных семей. Это, кстати, тоже подтверждает тот факт, что богатые люди умеют копить деньги, а бедные — нет.

Уровень доходов влияет и на продолжительность жизни. Так, в США богатые мужчины живут в среднем примерно на 15 лет, а женщины на 10 лет дольше, чем бедные. Похожая ситуация и в Великобритании, где средняя продолжительность жизни богатых мужчин и женщин — 83,6 и 86,7 года соответственно, а бедных — 74 и 78,8 года.

Фото today.kz

В России в последние 2—3 года средняя продолжительность жизни увеличилась аж на 5—7 лет, что абсолютно нереально, поскольку обычно она растет медленно, на протяжении десятилетий. Но это, впрочем, легко объяснимо. Росстат действовал по заказу властей, которые запланировали резко увеличить пенсионный возраст, чтобы существенно сократить затраты госбюджета на выплату пенсий. Вот и «синтезировал» необходимые цифры. Но, думаю, разница в продолжительности жизни богатых и бедных в России тоже имеет место.

Все это свидетельствует о том, что богатым быть гораздо лучше, чем бедным. Среди богатых на пять счастливых приходится только один несчастный, а среди бедных соотношение один к одному! Так что читателям этой книги уже сегодня надо взяться за изменение собственного мышления, повышение финансовой грамотности, изучение инструментов инвестирования и в скором времени перейти из разряда бедных неудачников в разряд богатых и успешных людей.

Тем более что это вполне реально и осуществимо.



Подготовил Рустем Шакиров