Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Долларовых миллионеров определяют вовсе не по годовым или месячным доходам»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 3-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги. Первые две части см. здесь и здесь.

Глава 3. Классификация долларовых миллионеров и их привычки



«Голубой мечтой» всякого американца является желание стать долларовым миллионером. Недавний опрос в США показал, что наиболее счастливыми себя считают именно миллионеры. Ведь они получают такие пассивные доходы, которые позволяют жить, не работая, и которых хватает на все их ежедневные базовые желания, что делает их в конечном итоге счастливыми людьми. Сейчас стать в США миллионером значительно легче, чем 100 лет назад (за это время доллар обесценился почти в 100 раз).

Многие россияне тоже хотели бы стать долларовыми миллионерами, но мало кто знает, как этого добиться. Многие из них убеждены, что миллионерами становятся только нечестные на руку люди, откровенные воры и коррупционеры. В этом, конечно, есть доля правды. Но это далеко не всегда так. Большинство моих друзей стали $-миллионерами совершенно честно, благодаря созданным бизнесам и в дальнейшем грамотным инвестициям. Все мы сейчас получаем пассивные доходы, позволяющие нам жить с удовольствием, не думая о деньгах, точнее об их отсутствии, и заниматься теми вещами, которые нам интересно и приятно делать. Кстати сейчас в России стать долларовым миллионером, как минимум, в три раза сложнее, чем в США, поскольку доллар США у нас переоценен почти в три раза от его истинной стоимости (паритета стоимости, см. одну из следующих глав)!

Поскольку данная книга была написана с целью помочь ее читателям в кратчайший срок стать долларовыми миллионерами, то необходимо сначала разобраться в том, кто все-таки относится к числу долларовых миллионеров и провести их классификацию. Ведь читателю нужно хорошо представлять, куда стремиться! Ранее такую классификацию среди финансово независимых людей никто не проводил.



Я не хочу быть миллионером. я просто хочу жить как он (Б. Шор)

В мире есть много консалтинговых и инвестиционных компаний, журналов, банков, которые пытаются сосчитать количество миллионеров и миллиардеров, живущих в мире. Для подсчета количества самых богатых людей они используют самые разные методики.

Как я уже ранее упоминал, журнал «Форбс» использует только официальные данные банков и инвестиционных компаний. Он пытается оценить богатство самых богатых людей (мультимиллионеров и миллиардеров), суммируя стоимость их ценных бумаг и банковских депозитов. При этом он не учитывает стоимость реальных активов (недвижимости, коллекций, бизнесов, драгоценных металлов и др.) А также — финансовые обязательства богатых людей и их компаний перед кредиторами. Журнал объясняет это тем, что их трудно сосчитать.

Консалтинговые компании Boston Consulting Group (BCG) и Capgemini, инвестиционный банк Merril Lynch, банк Credit Suisse, а также компания Spectrum Group также предпочитают иметь дело с «инвестируемыми активами», под которыми подразумеваются свободные средства на счетах и средства, размещенные в различных ценных бумагах. Все они стараются не учитывать стоимость основного места проживания, коллекционных товаров и потребительских товаров длительного пользования. Они также не учитывают стоимость реальных активов (недвижимости, драгоценных металлов, брендов и др.), а также теневые капиталы, записанные на родственников. И, конечно, как и «Форбс», не учитывают финансовые обязательства.

А вот английская компания Knight Frank при расчете состояния богатых людей поступает более грамотно, учитывая их чистые активы, т. е. активы за вычетом разного рода финансовых обязательств. Основным источником информации для этой компании являются результаты опросов, проводимых как среди представителей мировой элиты, так и особенно среди тех, кто обслуживает эту элиту (банки, трасты, консалтинговые компании, риелторы и др.). Это отличает ее от других компаний и журнала «Форбс», которые пользуются преимущественно официальными финансовыми отчетами банков и компаний.

Используемые методики говорят о том, что в каждой оценке количества миллионеров существует своя системная ошибка. Поэтому будем относиться к цифрам, представленным различными «оценщиками», с должной долей снисходительности. Ни одна из опубликованных цифр не претендует на достоверность. Нам, скорее, важнее знать соотношение самых богатых людей по разным странам и континентам.

Фото nicstyle.ru

Поскольку методики подсчета количества миллионеров у всех компаний разные, то и количество миллионеров в мире колеблется в широких пределах. Так, согласно отчету швейцарского банка Credit Suisse, в 2015 году в мире насчитывалось 34 миллиона долларовых миллионеров (в среднем 1 миллионер на 220 человек), причем 10,4 миллиона из них проживали в США (1 миллионер на 31 человека)! Согласно исследованиям других консалтинговых агентств, количество миллионеров в мире примерно вдвое меньше. Но если ко всем официальным миллионерам, выявленным вышеуказанными компаниями, приплюсовать еще тех людей, которые владеют различными неучтенными активами и «потенциальными активами», а также теневыми активами, записанными за родственниками и фирмами, то, я думаю, официальные цифры по количеству миллионеров как минимум утроятся. Так что долларовых миллионеров в мире достаточно много. Этому способствуют не только рост экономики во многих странах, но и инфляция (средняя реальная инфляция в США — 4,5—5% в год, в РФ — 18—20%). Так что с каждым годом стать долларовым миллионером становится все легче и легче. Прирост количества миллионеров ежегодно составляет около 7—8%.

В 2018 году насчитывалось около 2 100 миллиардеров, 102 из которых — россияне. Количество сверхбогачей с состоянием более 30 миллионов долларов за год выросло на 8,3% и составило около 140 тысяч человек (1 человек на 53 тысячи человек). От общего количества населения в 7,5 миллиарда людей миллионеры и миллиардеры составляют примерно 0,45%. И владеют они почти половиной мирового богатства!



Понятие о миллионерах у каждого человека свое. Многие думают, что миллионеры — это люди, у которых денег куры не клюют и которые беспрерывно тратят их на разного рода развлечения и приобретения. Кто-то считает, что миллионеры — это люди, доход которых составляет не меньше 1 миллиона долларов в год или в месяц. И те, и другие весьма далеки от истины. Наличие миллиона долларов в сейфе или на банковском счете еще не делает вас миллионером; делают вас миллионером активы стоимостью в 1 миллион долларов и выше, приносящие пассивные доходы.

Журналисты любят писать про миллионеров и их богемную жизнь. Им всегда кажется, что эти люди сделаны из другого теста и живут совсем по-другому, постоянно соря деньгами. На самом деле миллионеры такие же люди (только 18% людей получили миллионы по наследству, остальные 82% сами заработали такие деньги). И они далеко не такие транжиры, как об этом любят писать журналисты. Скорее, наоборот, они очень экономные и рачительные хозяева своего богатства. И под стать им их жены. Исключение, пожалуй, касается только большей части отпрысков этих миллионеров, которые зарабатывать не умеют, да и не хотят, но зато умеют бездумно тратить деньги родителей.

Раньше люди хотели стать богатыми. Теперь они удовлетворяются тем, что живут как богатые. В кредит

Долларовые миллионеры подразделяются на несколько типов. И определяют их не по годовым или месячным доходам, а по сумме «потенциальных активов», которыми они владеют за минусом финансовых обязательств. В литературе отсутствует четкая классификация миллионеров. Поэтому в данной главе я попытался провести такую градацию долларовых миллионеров, исходя из суммы «потенциальных активов», которыми они владеют, за минусом всех финансовых обязательств — то есть по реальному богатству. В группу долларовых миллионеров у меня также вошли так называемые «потенциальные миллионеры», владеющие «потенциальными активами», которые не приносят доходов, а также «липовые миллионеры», почти все богатство которых приобретено на кредитные средства.

1. «Липовые миллионеры», или «псевдомиллионеры» — люди, которые имеют много атрибутов успеха: дорогую квартиру в элитном доме, коттедж в коттеджном поселке, дорогие иномарки, дорогие часы, одежду известных дизайнерских марок, молодую жену с накачанными губами и искусственной грудью, регулярный отдых на курортах…



Со стороны кажется, что они — весьма состоятельные люди. Многие люди считают их настоящими миллионерами. Эти люди занимают руководящие должности в государственных и частных компаниях, получая высокие заработки, либо владеют собственным бизнесом, но расходы семьи столь велики, что практически все имущество покупается на кредитные деньги. У них, их жен и детей очень высокий уровень потребления, превышающий их немаленький доход. Недостаток зарплаты приходится компенсировать кредитами.



Эти люди только и заняты тем, что обновляют свои атрибуты успеха. Ведь им надо выглядеть богатыми и успешными людьми! О таких людях и их привычках хорошо написано в книге Т. Стэнли «Хватит вести себя как богач. Начни жить как настоящий миллионер». Ведь именно такие люди живут не по средствам, хотя порой и много зарабатывают. И, что удивительно, таких людей много и в США, и в Европе, и в России! Все они убеждены, что окружающие, видя их «атрибуты успеха», относят их к самым богатым людям. Но это совсем не так. Они тратят гораздо больше, чем зарабатывают, в отличие от настоящих «богатых миллионеров», которые тратят значительно меньше получаемых доходов.



Они находятся в постоянном напряжении: где взять деньги на ту или иную вещь или на оплату кредита. В случае потери ими дохода они бывают не в состоянии обслуживать свои многочисленные кредиты и лишаются большей части своего имущества. Стоимость их реального богатства за минусом всех кредитов и долгов значительно меньше миллиона долларов. Выйдя на пенсию или отойдя от дел, они обычно вынуждены вести весьма скромный образ жизни. «Потенциальные миллионеры» — люди, «потенциальные активы» которых представлены в основном в виде пассивов (жилья, автомобилей, накоплений, вещей длительного пользования и др.), т. е. таких вещей, которые им не приносят прямых доходов. Однако в случае продажи этих «потенциальных активов» (скрытого богатства) по рыночным ценам за них можно выручить свыше 1 миллиона долларов. Самое главное, что у них практически нет кредитов.



Таких людей достаточно много, и их консалтинговые агентства нигде не учитывают, когда выдают данные по количеству миллионеров. Я предполагаю, что таких людей в мире десятки, а может, и сотни миллионов человек, а в России, возможно, — миллионы. Многие из них проживают в крупных городах в квартирах, стоимость которых может достигать 1 миллиона долларов (Гонконг, Сингапур, Швейцария, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Токио, Париж, Монако, Берлин и др.). К ним относятся наемные руководители как государственных, так и частных компаний, частно-практикующие предприниматели, владельцы небольших бизнесов, «псевдоинвесторы», родственники богатых людей, унаследовавшие часть «потенциальных активов». «Случайные миллионеры» — это обычные люди, работающие по найму и вдруг выигравшие один или несколько миллионов долларов США в лотерею либо в казино или получившие наследство от дальних родственников. Они, как правило, не умеют обращаться с большими деньгами и поэтому сорят ими направо и налево. Эти новоявленные миллионеры приобретают в основном пассивы в виде квартир и домов для себя и своих родственников, оплачивают дорогостоящий отдых за рубежом, покупают дорогие автомобили, жертвуют большие суммы на благотворительность, стремясь побыстрее потратить свалившиеся им на голову деньги. За ними охотятся мошенники, журналисты и благотворительные организации, стремящиеся выманить у них деньги.



Через несколько лет от миллионов у них ничего не остается, и они возвращаются к привычному образу жизни. Все друзья и родственники от них отворачиваются, страшно завидуя им, а успешные люди, заработавшие деньги тяжелым трудом, в свою тусовку их не принимают. В конечном итоге они остаются без денег, друзей и родных, чувствуя себя глубоко несчастными. Таких людей не так много, но, благодаря журналистам, многие из них, пока есть деньги, на слуху. Но как только деньги заканчиваются, интерес журналистов к ним резко пропадает.



Фото disgustingmen.com

Вот история одного из таких «миллионеров». В 2002 году бывшему 19-летнему мусорщику Майклу Кэрролу из Норфолка, Англия, сказочно повезло — он выиграл в лотерею 13 миллионов долларов. Но прославился мужчина не потрясающей удачей, а скандальными выходками, буйными вечеринками и сумасшедшими гонками. Через 10 лет деньги у него кончились. Он решил начать с чистого листа: переехал в Шотландию, снял маленький домик и устроился на работу, куда каждый день добирается пешком. Он работает лесорубом за 13 долларов в час, ни о чем не жалеет и философски заявляет: «Как пришло, так и ушло». «Временные миллионеры». К ним относятся свыше 80% известных спортсменов (футболистов, хоккеистов, баскетболистов), артистов и деятелей культуры и искусства. Как правило, они и особенно их жены очень неразумно обращаются со своими деньгами, щедро разбрасывая их направо и налево. В лучшем случае часть денег они вкладывают в жилую или элитную недвижимость. Когда источники дохода резко уменьшаются, они стремительно растрачивают свое богатство, превращаясь в обычных людей или, в лучшем случае, в «потенциальных миллионеров». К их числу, в частности, можно отнести актрису Ким Бейсингер, боксера Майка Тайсона, многих известных футболистов…



Фото sputniknews.ru

«Скрытые» или «подпольные» миллионеры. Эти люди не афишируют свое богатство, которое чаще всего оформлено на членов семьи, близких друзей, компании, которыми они владеют, либо на офшорные компании, бенефициарами которых они являются. В их личной собственности, как правило, находится небольшая квартирка да отечественный автомобиль, которому уже не менее 10 лет.



В эту группу можно смело включить огромную армию чиновников, политиков, депутатов и высокопоставленных людей. Всем им очень «повезло» с женами и детьми, доходы которых в десятки и сотни раз выше, чем у них. Да и все семейные активы (акции, недвижимость, бизнесы) принадлежат не им, а их родственникам или близким друзьям. Многие из этих людей, особенно высокопоставленные политики, являются скрытыми мультимиллионерами или даже долларовыми миллиардерами. «Неучтенные миллионеры». Таких миллионеров не учитывают в своих списках консалтинговые и оценочные компании. Они не имеют в собственности ценных бумаг или банковских депозитов, у них мало финансовых обязательств, зато они имеют один или несколько бизнесов и целый ряд жилых и коммерческих объектов недвижимости в собственности, суммарная стоимость которых превышает миллион долларов. Таких миллионеров достаточно много в мире, возможно, десятки миллионов. Я, например, себя и многих своих друзей отношу именно к этой категории миллионеров. Такие люди не любят терять свои деньги и стараются не вкладывать их в покупку ценных бумаг и не держать на банковских счетах. Но зато у них есть несколько жилых и коммерческих объектов недвижимости, которые постоянно дорожают и приносят им пассивные доходы. «Бедные миллионеры» — они владеют богатством на сумму от 1 до 5 миллионов долларов. Таких миллионеров большинство среди всех официальных миллионеров (свыше 95%, или около 30 миллионов человек, 1 человек на 250 жителей планеты). Об образе жизни таких людей и о том, как они заработали свои деньги очень обстоятельно написано в книге «Ваш сосед — миллионер», изданной еще в 90-х годах прошлого столетия Т. Дж. Стэнли и У. Д. Данко. Исследования, проведенные недавно консалтинговой компанией Fidelity Investments, показали, что 42% таких «бедных миллионеров» не чувствуют себя богатыми. Чтобы почувствовать себя богатыми, им потребуется еще 7,5 миллиона долларов инвестиционных активов. Впрочем, это и понятно, поскольку они владеют «псевдоактивами» — ценными бумагами и банковскими депозитами, которые постоянно обесцениваются. «Настоящие миллионеры». Сумма их богатства (в основном активов, приносящих пассивные доходы) составляет от 5 до 30 миллионов долларов. Помимо ценных бумаг и банковских вкладов, они владеют также объектами недвижимости, бизнесами, коллекциями произведений искусства. Эти люди живут с удовольствием, не беспокоясь о будущем, поскольку уверены, что их богатства им хватит до конца жизни. Таких «настоящих миллионеров» насчитывается в мире свыше 3,8 миллиона человек (1 на 2000 жителей). «Богатые миллионеры». Сумма их богатства заключена между 30 и 100 миллионами долларов. Таких людей, согласно данным «оценивающих компаний», насчитывается около 140 тысяч человек во всем мире (1 на 53 тысяч жителей). «Мультимиллионеры». Сумма их богатства составляет от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов. Таких богачей на данный момент насчитывается в мире около 15 тысяч человек (1 на 500 тысяч жителей). «Миллиардеры». Сумма их финансовых активов (стоимость акций + банковских депозитов) оценивается в 1 миллиард долларов и выше. Естественно, помимо финансовых активов, они владеют объектами недвижимости, самолетами, яхтами, коллекциями произведений искусства, драгоценными металлами… Таких людей в мире около 2 100 (1 на 3,57 миллиона жителей). Первое место в этом списке долгие годы занимал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. В 2018 году его состояние оценивалось в 95,5 миллиарда долларов. Следом за ним идут инвестор Уоррен Баффет (83 млрд) и Марк Цукерберг (Facebook) (82,9 млрд).



Фото rtvi.com

Самым богатым человеком среди россиян по версии консалтинговой компании Bloomberg в 2018 году был признан Владимир Лисин (сталелитейная компания «НЛМК») с состоянием в 19,9 миллиарда долларов США. А всего в 2018 году в список миллиардеров вошли свыше 100 человек из России. Мультимиллиардеры. Это люди, которые владеют активами на сумму более 100 миллиардов долларов. Первый такой официальный мультимиллиардер — Джефф Безос, основатель компании Amazon появился в 2018 году. Агентство Bloomberg оценило его состояние в 150 миллиардов долларов. За год состояние Безоса за счет удорожания акций его компании возросло на 52 миллиарда долларов! Он стал самым богатым человеком планеты в современной истории. Состояние Безоса больше, чем ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении, вместе взятых. В 2018 году ему было 54 года, и если бы он, предположим, прожил еще 40 лет, поставив себе цель потратить все свое оцениваемое богатство, то ему и его семье нужно было бы тратить свыше 10 миллионов долларов каждый день! Семейные кланы — триллионеры. В такие кланы входят еврейские семьи, основатели которых смогли заработать первоначальный капитал, а их дети, внуки, правнуки и т. д. — приумножить. Богатство не было бездарно разбазарено и распылено среди наследников благодаря созданию семейных трастовых и благотворительных фондов, которые и владеют всеми активами семейств (пакетами акций транснациональных компаний, земельными участками, многочисленными объектами недвижимости, интеллектуальными продуктами, предметами искусства, драгоценностями и др.). Члены семейных кланов не имеют возможности забрать в личную собственность активы из фондов. Они могут рассчитывать только на часть тех доходов, которые генерируют многочисленные активы. Вы, конечно же, слышали фамилии Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, Дюпонов, Асторов, Леманов, Саксов, Вандербильтов, Виндзоров. Они как раз и входят в эту категорию богатых людей.



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Некоторые из этих семейных кланов владеют реальными активами на 3—4 триллиона долларов каждый. Это не считая того, что им принадлежит печатный станок, производящий доллары США, и к которым привязаны все национальные валюты мира. В руках этих семейных кланов фактически находится вся мировая финансовая система и огромное множество мировых материальных активов. Кстати, чтобы не распылить свое богатство в таких семейных кланах, широко распространен инбридинг, т. е. вступление в брак с близкими родственниками. Скорее всего, все эти кланы давным-давно уже породнились друг с другом через перекрестные браки. Вспомните также историю о том, как вступали в брак наследники престолов европейских стран, где инбридинг был в большом почете. «Потомственные» или «венценосные» миллионеры. К ним относятся миллионеры, родившиеся в семьях королей, принцев, династий очень богатых семей, «новых богатых». Таких потомков известный миллиардер Уоррен Баффет относит к «клубу удачливого сперматозоида».



Эта категория миллионеров не работает, а только демонстрирует свое происхождение и богатство через соответствующие атрибуты успеха. Согласно слухам, при рождении каждого нового отпрыска в большом семействе Дюпонов, насчитывающем около 2000 человек, на его имя открывается банковский счет и депонируется сумма в размере 20 миллионов долларов США. Кстати, в этом семействе рождается около 30 детей в год! Эти молодые люди не умеют зарабатывать деньги, но зато умеют красиво их тратить. И если бы их деды и прадеды предусмотрительно не «запаковали» свои богатства в трастовые и благотворительные фонды, из которых эти активы нельзя забрать и потратить (можно тратить только деньги, которые эти активы генерируют), то, возможно, таких потомственных миллионеров не было бы, поскольку их предшественники давно бы уже спустили фамильное богатство. О повадках и поведении таких людей хорошо написано в книге Ричарда Конниффа «Естественная история богатых». Такие люди относят себя к «белой кости» и свысока смотрят на выскочек — миллионеров и миллиардеров в первом поколении, которые сами заработали свои миллионы. Только один из четырех таких миллионеров умеет зарабатывать деньги и продолжает дело своих родителей или дедов. Остальные трое из четырех это богатство быстро обнуляют.

Как видно из приведенной классификации, включающей 14 типов миллионеров, у всех у них совершенно разные портреты и ведут они себя зачастую совершенно по-разному. Всех их объединяет одно качество: они не боятся больших денег, за исключением разве что «случайных миллионеров». Многие из них умеют зарабатывать большие деньги, умеют ими управлять, инвестировать, ну и, конечно, тратить на себя, любимых, создавая для себя и своих близких комфортную жизнь.

