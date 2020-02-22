Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «Официальное количество долларовых миллионеров среди россиян занижено раз в 10»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 4-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги. Предыдущие части: 1, 2 и 3.

Глава 3. Классификация долларовых миллионеров и их привычки (продолжение)



Согласно отчету World Wealth Report, представленному консалтинговой компанией Capgemini, подавляющее количество долларовых миллионеров проживает в четырех странах: США, Японии, Китае и Германии. Речь идет о людях, которые обладают инвестируемыми активами на сумму свыше 1 миллиона долларов, исключая основное место проживания, коллекционные товары и потребительские товары длительного пользования. Более 80% новых миллионеров (580 тысяч из 720 тысяч) за 2015 год появилось именно в этих четырех странах. Ниже приведена таблица стран с наибольшим количеством официальных миллионеров.

Таблица 1. Официальное число граждан, состояние которых превышает 1 миллион долларов США (2015)

№ Страна Число долларовых миллионеров 1 США 4.458.000 2 Япония 2.720.000 3 Германия 1.199.999 4 Китай 1.034.000 5 Великобритания 553.000 6 Франция 523.000 7 Швейцария 358.000 8 Канада 321.000 9 Австралия 234.000 10 Италия 229.000 11 Нидерланды 204.000 12 Индия 200.000 13 Южная Корея 193.000 14 Испания 192.000 15 Саудовская Аравия 167.000 16 Россия 152.000 17 Бразилия 149.000 18 Кувейт 146.000 19 Гонконг 142.000 20 Норвегия 137.000 21 Тайвань 127.000 22 Мексика 123.000 23 Австрия 121.000 24 Аргентина 114.000 25 Сингапур 104.000 ИТОГО 13.900.000

Как видно из таблицы, в США проживает примерно третья часть всех миллионеров. А какова, интересно, плотность миллионеров в разных странах? Оказалось, что самое большое количество богатых людей в расчете на 1 000 домохозяйств проживает в маленьком Катаре, а не в США.

Таблица 2. Количество официальных $-миллионеров на 1 000 домохозяйств

№ Страна Количество $-миллионеров на 1000 домохозяйств 1 Катар 143 2 Швейцария 116 3 Кувейт 115 4 Гонконг 94 5 Сингапур 82 ? США 56 ? Россия 4

Судя по этой таблице, России есть куда двигаться в плане взращивания миллионеров.

А может, просто эти цифры недостоверные? Впрочем, это, скорее всего, связано с тем, что россияне не любят инвестировать в ценные бумаги и держать большие суммы на банковских счетах и поэтому они не попали в официальную статистику. Так, хорошо известно, что около 300 тысяч (!) россиян приобрели недвижимость в Лондоне стоимостью свыше 1 миллиона долларов. А ведь в мире есть еще много других хороших и интересных городов, где наши соотечественники приобретают недвижимость. Так что цифра по количеству долларовых миллионеров среди россиян сильно занижена — думаю, раз в 10, а то и больше! Например, мои друзья-миллионеры точно не попали в официальную статистику.

Согласно отчету Boston Consulting Group (BCG), в 2014 году мировое частное финансовое благосостояние выросло почти на 12% и достигло в общей сложности $164 трлн. Почти три четверти (73%, или $13 трлн) роста частных состояний было достигнуто за счет рыночного роста существующих активов, остаток в 27%, или $5 трлн, был результатом появления новых состояний. Темпы роста мировых частных состояний составляют порядка 6% в год. Также в этом отчете авторы высказывали прогноз, что в 2019 году в руках официальных долларовых миллионеров будет находиться 46% мирового богатства! А ведь есть еще неофициальные и «потенциальные».

Каждый день в мире появляется 2 500 новых миллионеров или 2 миллионера в минуту. Только официальных!

Из числа долларовых миллионеров только порядка 170 тысяч человек могут называться супербогачами с капиталами свыше 30 миллионов долларов. Они составляют менее 1% от общего количества официальных миллионеров. В таблице 3 приведено количество домохозяйств, располагающих 100-миллионным капиталом.

Таблица 3. Количество домохозяйств, располагающих 100-миллионным состоянием (2015)

Место Страна Количество домохозяйств 1 США 4754 2 Великобритания 1044 3 Китай 983 4 Германия 881 5 Россия 536

А как обстоит дело с миллиардерами? С 2015 года, несмотря на сильную девальвацию рубля, за 3 года количество долларовых миллиардеров в России возросло на 22 и достигло в 2018 году 102.

В таблице 4 приведен список стран с наибольшим количеством миллиардеров в 2015 году. Лидирует в этом списке Китай, а Россия заняла почетное шестое место.

Таблица 4. Топ-15 стран, в которых проживает больше всего официальных $-миллиардеров (2015)

Место Страна Количество миллиардеров 1 Китай 568 2 США 535 3 Индия 111 4 Германия 82 5 Великобритания 81 6 Россия 80 7 Швейцария 66 8 Франция 51 9 Бразилия 49 10 Япония 42 11 Италия 37 12 Канада 35 13 Турция 34 14 Сингапур 32 15 Южная Корея 31

Думаю, что стать в России долларовым миллиардером или мультимиллионером вам вряд ли удастся, если вы не находитесь во власти, не являетесь близким другом или родственником первых лиц государства, не родились в семье миллиардера или имеете не ту национальность.

А вот стать «липовым», «потенциальным», «временным», «неучтенным», «бедным», «настоящим» или «богатым» миллионером вполне в состоянии каждый человек, остро желающий этого и делающий правильные вещи.

Исследования американских ученых, проведенные в середине 1990-х годов (книга «Ваш сосед — миллионер», авторы Т.Дж.Стэнли и У.Д. Данко), показали, что многие долларовые миллионеры в США появились благодаря экономному образу жизни всей семьи. Изучение привычек этих людей показало, что большинство их ведет достаточно скромный образ жизни, а избыток средств инвестирует в ценные бумаги, банковские депозиты или пенсионные программы. Большинство таких миллионеров живет в достаточно скромных домах, расположенных не в элитных районах, передвигается на отечественных автомобилях, выпущенных 3—10 лет тому назад, достаточно скромно одеваются и не выпячивают свое богатство. Они живут одним браком с одной и той же женщиной и учат детей быть экономными. Единственное, на что они не жалеют денег — это на получение образования их детьми и внуками.

Кстати, большая часть американских миллионеров держит часть своих активов в ценных бумагах, поэтому они и попали в статистику. Покупка ценных бумаг объясняется тем, что средняя декларируемая доходность наиболее ликвидных ценных бумаг в США составляет примерно 7% в год (правда, не учитываются высокие комиссии), а инфляция 4,5—5%, то есть держа свои деньги в таких активах, как ценные бумаги, американцы частично сберегают свои деньги от инфляции. А вот по депозитам выплачивают не более 1-2% годовых, поэтому очень немногие американцы имеют денежные накопления.

Прочитав книгу «Ваш сосед — миллионер», начинаешь понимать, насколько наше представление о долларовых миллионерах не соответствует общепринятому в обществе.

Такому представлению больше соответствуют «липовые», «случайные» и «временные» миллионеры, ведущие роскошный и затратный образ жизни. Пока они живы-здоровы и востребованы, весь свой доход (и даже больше) они тратят на разного рода «понты», свидетельствующие об их успешности. Но как только они теряют свою работу с высоким доходом (увольнение, банкротство, выход на пенсию, уход из спорта, завершение артистической карьеры), так сразу же всем окружающим становится ясно, что они не так успешны и богаты, как им хотелось бы показать. Как правило, собственное богатство у них невелико, да к тому же оно сконцентрировано в жилье или автомобилях. Кстати, два из трех престижных и дорогих автомобилей покупают именно «липовые» и «временные» миллионеры. Естественно, на кредитные деньги, выигрыши или гонорары. После выхода на пенсию или ухода из профессии им приходится жить на пенсию, либо проедать небольшие накопления, которые им все же удалось сделать, а, возможно, продавать «потенциальные активы» в виде жилья.

Чтобы доказать свою успешность необходимо предъявить обществу атрибуты успеха

Поскольку Россия за 28 лет превратилась в общество потребления, об успешности или неуспешности людей общество сейчас судит по наличию или отсутствию тех или иных «атрибутов успеха». Если человек живет в достаточно скромной квартире, владеет недорогим автомобилем, его дети ходят в обычную школу, он отдыхает с семьей в России или на дешевых курортах, то всем кажется, что он неуспешен. А между тем, многие миллионеры в США ведут именно такой образ жизни. Они крайне экономны и прижимисты и стараются как можно больше денег инвестировать в активы (ценные бумаги, жилую недвижимость, собственные бизнесы). Ведь настоящее богатство человека определяется не тем, сколько потрачено, а тем, сколько удалось сохранить финансов и грамотно вложить в такие активы, которые их будут в дальнейшем кормить (когда они отойдут от дел).

В США только 18% миллионеров получили свои миллионы в наследство от своих родителей. Остальные 82% сами заработали миллионы и миллиарды долларов еще при своей жизни благодаря собственной предприимчивости, умелому накоплению и инвестированию. Россия достаточно быстро интегрировалась в мировое капиталистическое общество, особенно в плане потребления товаров и услуг. Но мы сильно отличаемся от США в плане использования тех или иных инвестиционных инструментов для частичного сохранения или приумножения капитала.

В мире средний возраст долларовых миллионеров составляет 50 лет, в России — 46 лет. Средний возраст «богатых миллионеров» в России лишь на 3 года выше и составляет 49 лет.

Какими же видами деятельности занимаются долларовые миллионеры? Согласно исследованию консалтинговых компаний Capgemini и Merill Lynch Wealth Management, миллионеры заработали свои деньги следующими способами.

Таблица 5. Способы стать долларовыми миллионерами

Место процент от общего количества миллионеров Вид деятельности 1 37 Владельцы собственных бизнесов 2 24 Занимаются индивидуальной трудовой деятельностью 3 18 Наследники (Уоррен Баффет их называет «члены клуба удачливого сперматозоида») 4 10 Инвесторы 5 9 Купили выгодно акции (в 1990—2000 годы) 6 2 Не детализируется (скорее всего, незаконным путем)

Как ни странно, в этой таблице отсутствуют люди, работающие по найму. А ведь среди такого рода людей (директоров крупных и средних компаний, высокопоставленных руководителей государственных компаний и др.) достаточно много долларовых миллионеров! Скорее всего, они попали в три последние графы таблицы 5.

В одном из своих исследований Credit Suisse Global Wealth Report определил самые богатые страны по величине активов, приходящихся на каждого жителя.

Таблица 6. Самые богатые страны по величине инвестиционных активов, приходящихся на каждого жителя страны

Место Страна Величина активов в тыс. евро на человека 1 Швейцария 380 2 Австралия 325 3 Нидерланды 280 4 Люксембург 230 ? Россия 10

Как видно из таблицы, на каждого россиянина приходится в 38 раз меньше капитала, чем на одного швейцарца. Имеются в виду инвестиционные активы: ценные бумаги и банковские депозиты. Но это не значит, что мы в 38 раз беднее швейцарцев. Просто из-за высокой инфляции в стране россияне не держат свои деньги в ценных бумагах, да и на депозитах стараются держать минимальные средства. Поскольку Россия является одной из богатейших стран в мире, то у ее жителей имеются огромные возможности в обозримом будущем стать значительно богаче. При условии, что не будет войн, революций и наконец-то начнется реальная борьба с коррупцией. А, впрочем, коррупция как раз и рождает все новых и новых миллионеров!

Богатство распределено среди людей крайне неравномерно (см. схему). Самые богатые люди (миллионеры и миллиардеры), которых меньше 1% от всего населения, владеют примерно 50% всех мировых активов, на средний класс (19%) приходится примерно 30%, а на всех остальных (50% — обычные люди, 30% — бедные и нищие) — всего 20% всех богатств.

Распределение богатства среди людей

Интересно узнать, в каких активах все-таки держат свое богатство миллионеры. Компания Knight Frank провела такую оценку на примере «богатых миллионеров» и «мультимиллионеров» (на сумму свыше 30 миллионов долларов). В таблице 7 приведена структура активов таких миллионеров в среднем по миру.

Таблица 7. Структура активов «богатых миллионеров» и «мультимиллионеров» в среднем по миру

Место Вид актива Доля в ПРОЦЕНТАХ от общей суммы активов 1 Ценные бумаги (акции, облигации, деривативы) 28 2 Жилая недвижимость (для личного проживания и для сдачи в аренду) 24 3 Собственные бизнесы на собственных или арендованных площадях 19 4 Денежные средства (наличные, депозиты, иностранная валюта) 15 5 Коммерческая недвижимость (склады, офисы, торговые помещения) 11 6 Коллекции (монет, картин, автомобилей, мебели, вин и др.) 2 7 Драгоценные металлы (в монетах или слитках) 1

Как видно из таблицы 7, богатые и очень богатые люди вкладывают 35% в приобретение недвижимости, 28% — в ценные бумаги и 19% — в собственные бизнесы. Только 15% своих активов они держат в виде денежных средств, 2% — в виде коллекций и произведений искусства и совсем немного — 1% — в виде драгоценных металлов.

