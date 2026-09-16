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Краудфандинг в России упал на 45%: предприниматели привлекли 2,1 млрд рублей

19:06, 16.09.2026

Количество эмитентов за год снизилось на 9%

Краудфандинг в России упал на 45%: предприниматели привлекли 2,1 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии российские компании малого и среднего бизнеса привлекли на инвестиционных платформах 2,1 млрд рублей через выпуск акций. Это на 45% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Количество эмитентов за год снизилось на 9%, до 61 компании. В общем объеме средств, которые субъекты малого и среднего бизнеса привлекли на инвестиционных платформах, это занимает 13%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего акции размещали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Смоленской области. Более половины привлеченных инвестиций пришлось на сферу информационных технологий и компьютерных услуг.

Недавно Банк России предложил ввести отдельный статус и специальный реестр для финансовых инфлюенсеров, которые регулярно дают массовой аудитории советы по инвестициям. После регистрации в «белых списках» ЦБ авторы смогут официально публиковать финансовые рекомендации.

Галия Гарифуллина

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