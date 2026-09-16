«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и добыл победу в матче с «Салаватом Юлаевым»
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«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Уфе завершилась победой гостей со счетом 4:3 в овертайме.
В составе «Салавата Юлаева» дублем отметился нападающий Девин Броссо и еще один гол записал на свой счет форвард Данил Алалыкин.
У «Ак Барса» голы забили Альберт Яруллин, Митчелл Миллер и Егор Соколов в основное время.
В овертайме победу гостям принес Митчелл Миллер.
Отметим, что по ходу встречи «Ак Барс» уступал со счетом 0:3.
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