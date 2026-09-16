НФФР отменила пожизненную дисквалификацию директора «Ирбиса» Габдрахманова

Решение принято с учетом активной работы по популяризации флорбола в Татарстане и выхода команды «Ирбис» в Высшую лигу

Фото: Сергей Козлов

Президиум Национальной федерации флорбола России (НФФР) 16 сентября условно отменил отстранение исполнительного директора клуба «Ирбис» Булата Габдрахманова от участия во всероссийских соревнованиях на сезон-2026/2027.

Решение принято с учетом активной работы по популяризации флорбола в Татарстане и выхода казанской команды в Высшую лигу. В случае отсутствия повторных нарушений регламента предусмотрена возможность полного снятия дисквалификации после окончания сезона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Габдрахманов был пожизненно отстранен НФФР в 2022 году из-за конфликта с судьей, тогда же клубу выписали штраф в 150 тысяч рублей и запретили участвовать в чемпионате страны. В прошлом сезоне «Ирбис» вернули на турнир, казанцы выиграли Первую лигу и пробились в элиту российского флорбола.

Подробнее о том, как казанская команда завоевала путевку в Высший дивизион российского флорбола, читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин