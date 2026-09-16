На строительство мультирежимного исправительного учреждения в Татарстане предусмотрели 31 млрд рублей

Ожидается, что его построят до 2030 года

Фото: Динар Фатыхов

На строительство в Татарстане исправительного учреждения объединенного типа, которое сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственный изолятор, предусмотрели 31 млрд рублей. Это следует из новой редакции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2018—2035 годы.

Площадь объекта составит 133,5 тыс. кв. м. Ожидается, что его построят до 2030 года.

Непосредственно на строительство заложили 30,61 млрд рублей: в 2028 году хотят выделить 10,8 млрд рублей, в 2029-м — 10,2 млрд рублей, в 2030-м — 9,5 млрд. На проектные и изыскательские работы направят 433,3 млн рублей.

Напомним, в новом учреждении будут находиться производственные мощности, где осужденные смогут безопасно трудиться, приобретать новые профессии. Одновременно с этим они смогут получать необходимые медицинские и образовательные услуги.

Многофункциональную колонию решено разместить таким образом, чтобы обеспечить транспортную доступность родственников для свиданий с осужденными, что позволит сохранить семейные связи осужденных с близкими.

Галия Гарифуллина