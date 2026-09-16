«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ретроформе

Первый матч «зеленого дерби» состоится сегодня, 16 сентября

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проведет все матчи текущего сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

взято с соцсетей ХК "Ак Барс"

Первый матч «зеленого дерби» состоится сегодня, 16 сентября. Встреча пройдет в Уфе и начнется в 17:00 мск.

— Матчи с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне проведем в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры — эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зеленой форме, а белый комплект увидим дома — все как в былые времена, — говорится в сообщении.

Всего в текущем сезоне между принципиальными соперниками запланированы шесть матчей.

взято с соцсетей ХК "Ак Барс"

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Первая встреча КХЛ в истории «VOlGA Арены» завершилась победой нижегородцев.

Алсу Сабирзанова