«Рубин» сыграл в гостях вничью с «Родиной»

На гол Мачадо казанцы ответили забитым мячом Арройо

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в гостях сыграл вничью с «Родиной» со счетом 1:1 в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это была последняя игра команд перед паузой на матчи сборных.

Счет открыли хозяева усилиями Дейвера Мачадо, на что «Рубин» ответил голом Андерсона Арройо. Оба мяча были забиты в концовке второго тайма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этой ничьей в активе «Рубина» стало 12 набранных очков, «Родина» теперь имеет пять баллов. Для казанской команды это уже восьмая ничья в текущем сезоне со счетом 1:1.

В следующем туре «Рубин» сыграет 11 октября в Казани против московского «Динамо».

Зульфат Шафигуллин