Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым

Главный тренер «Ак Барса» — об итогах матча с уфимцами

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил итоги победной встречи против «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ).

— После удачного старта в плане результата календарь дал нам такие матчи: два дня назад в Нижнем Новгороде было открытие новой арены, сегодня — первый домашний матч «Салавата Юлаева», и сразу дерби. Понятно, что соперники были предельно мотивированы.

Для нас это хорошая проверка. Первый период не совсем получился — наверное, не попали в темп, много ошибались, соперник повел в счете. Но мы проявили хорошее качество — смогли прибавлять по ходу матча. Это важно, потому что игровой рисунок проще поправить, чем искать характер и волю к победе. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

— В чем именно удалось прибавить по ходу встречи?

— Первый период нам не удался, было много потерь. Затем их стало меньше, в какой-то момент отодвинули игру от своих ворот, стали создавать опасные моменты в зоне атаки. Так по ходу матча и прибавляли.

— Можно ли сказать, что игра на пятаке и трафик перед воротами стали значительным фактором победы? Несколько голов удалось забить именно благодаря этому.

— Да, это один из основных моментов, хоккейная истина: кто выигрывает пятак, тот, как правило, выигрывает игру. Какие-то вещи, которые мы готовим, наши задумки воплощаются. Но пока целостного матча не получается, поэтому будем над этим работать.



Евгений Романов