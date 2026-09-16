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Максим Арефьев начнет с первых минут матч против «Салавата Юлаева»

16:18, 16.09.2026

Для голкипера «Ак Барса» эта игра станет второй в текущем регулярном чемпионате

Максим Арефьев начнет с первых минут матч против «Салавата Юлаева»
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» огласил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Начало встречи в Уфе — в 17:00 по московскому времени.

Вратари: Максим Арефьев (Тимур Билялов).

Первое звено: Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Егор Соколов — Кирилл Семенов — Артем Галимов.

Второе звено: Степан Терехов — Алексей Марченко, Григорий Денисенко — Алексей Бывальцев — Равиль Якупов.

Третье звено: Никита Евсеев — Альберт Яруллин, Александр Хмелевский — Кевин Хейс — Семен Терехов.

Четвертое звено: Александр Иванов, Никита Дыняк — Андрей Стась — Дмитрий Кателевский.

Евгений Романов

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