В Казани ограничат движение у «Чаши» с 18 по 20 сентября

Это связано с подготовкой и проведением фестивалей «Время молодых» и «Всей семьей на выборы»

Фото: Арсений Фавстрицкий

В Казани у Центра семьи «Казан» при необходимости введут ограничения движения и парковки 18—20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Меры затронут участок улицы Сибгата Хакима — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, а также парковочную зону возле Центра семьи «Казан». Ограничения связаны с подготовкой и проведением фестивалей «Время молодых» и «Всей семьей на выборы».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, на фестивалях для казанцев споют The Hatters, «Отпетые мошенники», Татьяна Куртукова, Миа Бойка, «Кар-мэн». Не обойдется и без татарской эстрады: на сцену выйдут Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и Фирдус Тямаев.



Галия Гарифуллина