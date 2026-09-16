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В Казани ограничат движение у «Чаши» с 18 по 20 сентября

17:26, 16.09.2026

Это связано с подготовкой и проведением фестивалей «Время молодых» и «Всей семьей на выборы»

В Казани ограничат движение у «Чаши» с 18 по 20 сентября
Фото: Арсений Фавстрицкий

В Казани у Центра семьи «Казан» при необходимости введут ограничения движения и парковки 18—20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Меры затронут участок улицы Сибгата Хакима — от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, а также парковочную зону возле Центра семьи «Казан». Ограничения связаны с подготовкой и проведением фестивалей «Время молодых» и «Всей семьей на выборы».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Напомним, на фестивалях для казанцев споют The Hatters, «Отпетые мошенники», Татьяна Куртукова, Миа Бойка, «Кар-мэн». Не обойдется и без татарской эстрады: на сцену выйдут Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и Фирдус Тямаев.

Галия Гарифуллина

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