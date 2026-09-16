США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air

Решение будет действовать один год

Фото: Динар Фатыхов

Министерство торговли США на год продлило экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Соответствующие уведомления размещены в Федеральном реестре.

Запросы удовлетворил помощник министра торговли США Дэвид Питерс, следует из документации. Решение, которое продлевает действие ограничений на один год, вступает в силу немедленно.

Санкции были введены 7 апреля 2022 года и неоднократно продлевались. Они лишают авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования. В их числе экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий.



Напомним, по оценкам исследования, опубликованного в научном журнале «Экономическая политика», совокупные потери российской экономики от санкционных мер в период с 2022 по 2024 год составили 2,9 трлн рублей. Это в среднем эквивалентно 0,7% от ВВП в год.

Галия Гарифуллина