В Италии предложили помочь компаниям, продолжающим работать в России

По словам заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини, в России сегодня работают около 350 итальянских компаний

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини выступил с инициативой помогать итальянским компаниям, продолжающим работать в России. По его словам, в нашей стране продолжают работать около 350 итальянских компаний. Об этом пишет РБК.

— Я могу способствовать созданию канала для обратной связи, чтобы доводить до сведения конкретные проблемы наших компаний — от расчетов до логистики, — заявил Сальвини.

Он высказался против возможного ограничения выдачи виз гражданам России. По его мнению, Италия может противостоять требованиям некоторых стран заблокировать все визы для россиян.

Галия Гарифуллина