ЮАР отказалась от товарищеского матча с Россией

Причиной стал плотный календарь сборной

Фото: Динар Фатыхов

ЮАР отказалась от товарищеского матча с Россией из-за плотного календаря сборной. Об этом стало известно Sport24.

РФС предлагал федерации футбола Южной Африки провести встречу в сентябрьско-октябрьское и ноябрьское международные окна, однако южноафриканская сторона отказалась от обоих.

В сентябре ЮАР проведет матчи с Гвинеей и Эритреей, а 4 октября встретится с Египтом. В ноябре команде предстоят два матча квалификации Кубка африканских наций против Кении.

При этом РФС и федерация футбола ЮАР продолжают обсуждать возможность проведения встречи в 2027 году. Одним из вариантов остается мартовское международное окно.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет товарищеский матч сборных России и Ирана. Игра состоится 29 сентября.

Алсу Сабирзанова