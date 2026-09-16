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ЮАР отказалась от товарищеского матча с Россией

13:01, 16.09.2026

Причиной стал плотный календарь сборной

ЮАР отказалась от товарищеского матча с Россией
Фото: Динар Фатыхов

ЮАР отказалась от товарищеского матча с Россией из-за плотного календаря сборной. Об этом стало известно Sport24.

РФС предлагал федерации футбола Южной Африки провести встречу в сентябрьско-октябрьское и ноябрьское международные окна, однако южноафриканская сторона отказалась от обоих.

В сентябре ЮАР проведет матчи с Гвинеей и Эритреей, а 4 октября встретится с Египтом. В ноябре команде предстоят два матча квалификации Кубка африканских наций против Кении.

При этом РФС и федерация футбола ЮАР продолжают обсуждать возможность проведения встречи в 2027 году. Одним из вариантов остается мартовское международное окно.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет товарищеский матч сборных России и Ирана. Игра состоится 29 сентября.

Алсу Сабирзанова

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