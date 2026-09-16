Амир Гатауллин: «В КХЛ очень нравится, как играет Кирилл Семенов»

Нападающий «Ирбиса» рассказал о своих любимых игроках

Нападающий «Ирбиса» Амир Гатауллин в интервью «Реальному времени» рассказал, на каких игроков он старается равняться.

— Есть ли у тебя хоккейные кумиры?

— Если мы говорим об НХЛ, то это Никита Кучеров. Очень хорошо видит площадку, забивает, отдает, всегда полезен на льду.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А если в КХЛ кого-то отмечать?

— Очень нравится, как играет Кирилл Семенов. Не могу не отметить и Александра Радулова. Какой у него характер, какая любовь к игре. От такого хоккеиста много чего хочется взять себе.



Ближайший матч в регулярном чемпионате МХЛ «Ирбис» проведет против «Реактора» 17 сентября в Нижнекамске.

Евгений Романов