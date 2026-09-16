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ФРС США повысила ставку впервые с июля 2023 года

21:52, 16.09.2026

Она достигла 3,75—4% годовых

ФРС США повысила ставку впервые с июля 2023 года
Фото: Brandon Day for Unsplash

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку по федеральным фондам на 25 б. п., до 3,75—4% годовых. Соответствующая информация размещена на сайте американского регулятора.

Это первое повышение с июля 2023 года. Ожидается, что оно поможет снизить инфляцию до 2% и стабилизировать цены.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ФРС отметили, что экономическая активность растет уверенными темпами. Внутренние расходы стабильны, хотя неопределенность, отчасти связанная с геополитическими событиями, сохраняется. Темпы роста производительности высоки, а капиталовложения значительны.

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп потребовал от ФРС снизить ключевую процентную ставку, угрожая в противном случае остановить торговлю с государствами, с которыми у США наблюдается торговый дефицит.

Галия Гарифуллина

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Экономика

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