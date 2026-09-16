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В бюджет Татарстана за восемь месяцев поступило 31,1 млрд рублей акцизов

16:39, 16.09.2026

Это 56,7% от плановых назначений

В бюджет Татарстана за восемь месяцев поступило 31,1 млрд рублей акцизов
Фото: Сергей Козлов

По итогам января — августа поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана составили 31,1 млрд рублей. Это 56,7% от плановых назначений, сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В их числе:

  • акцизы на алкоголь — 2,2 млрд рублей;
  • акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 3,1 млрд рублей;
  • акцизы на пиво — 11,4 млрд рублей;
  • акцизы на нефтепродукты — 14,2 млрд рублей;
  • акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака, — 0,2 млрд рублей.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, добавили в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 сентября в доход бюджета Татарстана поступили целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 69,3 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Галия Гарифуллина

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