В бюджет Татарстана за восемь месяцев поступило 31,1 млрд рублей акцизов
Это 56,7% от плановых назначений
По итогам января — августа поступления акцизов в консолидированный бюджет Татарстана составили 31,1 млрд рублей. Это 56,7% от плановых назначений, сообщили в пресс-службе Минфина республики.
В их числе:
- акцизы на алкоголь — 2,2 млрд рублей;
- акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, — 3,1 млрд рублей;
- акцизы на пиво — 11,4 млрд рублей;
- акцизы на нефтепродукты — 14,2 млрд рублей;
- акцизы на газ, приобретаемый для производства аммиака, — 0,2 млрд рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, добавили в сообщении.
Напомним, по состоянию на 1 сентября в доход бюджета Татарстана поступили целевые межбюджетные трансферты в общей сумме 69,3 млрд рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.
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