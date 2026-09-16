Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак логотипа

Он может быть использован в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак своего логотипа, пишет ТАСС.

Он может быть использован в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT, их продажи и продвижения, финансовых услуг и развлечений. Заявка поступила в Роспатент в октябре 2025 года из Франции от компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Зарегистрирована она только в сентябре 2026 года.

Срок действия регистрации истекает в октябре 2035 года.

Напомним, недавно японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России свой товарный знак. Заявку компания подала 8 мая этого года.

Галия Гарифуллина