Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак логотипа
Он может быть использован в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT
Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак своего логотипа, пишет ТАСС.
Он может быть использован в сфере цифровых технологий, виртуальных товаров и NFT, их продажи и продвижения, финансовых услуг и развлечений. Заявка поступила в Роспатент в октябре 2025 года из Франции от компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Зарегистрирована она только в сентябре 2026 года.
Срок действия регистрации истекает в октябре 2035 года.
Напомним, недавно японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России свой товарный знак. Заявку компания подала 8 мая этого года.
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