ЦБ: устойчивая инфляция переместилась в диапазон 5–6%

До этого диапазон составлял 4–5%

Фото: Айдар Раманкулов

Устойчивая инфляция в России переместилась из диапазона 4–5% в диапазон 5–6%. Об этом на форуме TNF в Тюмени сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

По его словам, после скачка инфляции в начале года ЦБ во многом видел повторение истории 2019 года, когда показатель повышался, а затем резко замедлялся.

— Сейчас складывалась очень похожая картина. Уже весной мы видели, что инфляция сильно замедлилась, но топливный кризис спутал карты. В июне мы видели исключительно рост цен на топливо и слабую реакцию в устойчивых компонентах. А в июле — августе началось устойчивое ускорение инфляции, — пояснил Тремасов.

XI Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. В этом году он впервые проводится в статусе международного — ожидаются делегации из Белоруссии, Казахстана, Турции, Ирана, Вьетнама и Китая.

Ранее сообщалось, что прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию составляет примерно 0,7–0,8 процентного пункта.

Алсу Сабирзанова